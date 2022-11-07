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"РФ діє беззаконно": експерт заявив про можливі провокації Росії в зерновій угоді

7 листопада 2022, 04:35

Задуми Росії важливо відстежити, щоб їх попередити - спочатку на дипломатичному рівні, а якщо не допоможе, то і на бойовому, вважає Ілля Куса.

Ілля Куса
Ілля Куса / УНІАН

Україна правильно вибрала позицію, коли разом з гарантами угоди, Туреччиною і ООН, продовжила реалізацію зернової угоди. Росія ж знаходиться в невигідній позиції - або вона почне якимось чином припиняти цю програму, або буде здійснювати провокації. Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін відкрито не піде на штурм суден із зерном, але провокації готуватиме. Наприклад, вибухи.

"Спецслужби РФ можуть таємно розміщувати вибухові пристрої, щоб звинувачувати Україну в тому, що це нібито ми кудись поставляємо озброєння, вибухові пристрої або ще якісь небезпечні предмети. Тому треба бути дуже пильним, щоб цих провокацій не відбулося під час завантаження, транспортування або розвантаження зерна. Це важлива позиція для того, щоб, з одного боку, знецінити Путіна і не допустити провокацій, а з іншого - не допустити торпедування програми", - зазначив експерт.

За словами Куси, інструментів у Путіна зараз надзвичайно мало.

"Виступати проти програми і якимось чином допускати транспортування зерна - це виступати не лише проти ООН, Туреччини, Європи, які підтримують цю програму, а й проти всього світу, який страждає від нестачі продовольства. І в даний момент він вже не буде в позиції Африки, тому що буде ясно, хто є могильником, тобто підриває продовольчу безпеку країн і створює проблему голоду і масових міграцій", - зазначив експерт.

За його словами, потрібно діяти на упередження, а не в момент провокації.

"І Ердоган, який має особисті стосунки з Путіним, і Гутерреш чітко повинні сказати, що вони реалізують цю програму і відповідають за безпеку, і в разі втручань будуть не тільки санкції - вони зберуть Генасамблею ООН, представників африканських і арабських держав, які сформують спільну позицію проти Росії. Тобто сьогодні треба не мовчати, а попереджати Путіна", - вважає Куса.

Задуми Росії важливо відстежити, щоб їх попередити -спочатку на дипломатичному рівні, а якщо не допоможе, то і на бойовому.

"На короткий період перевага Росії може статися, тому що РФ діє агресивно і непередбачувано. Для неї немає нічого святого, вона зазіхає на все - на людей, їх життя і гідність. Але РФ можна зупинити пильністю, ефективністю дій, силовим форматом контролю, який забезпечує недопущення провокацій. І, зрозуміло, паралельними успіхами на фронті, тому що чим слабкіше буде російський режим, тим менше у нього буде можливостей для провокацій та причин для міжнародних програм, які загрожують миру", - резюмував Куса.

Зерновий шантаж РФ

Напередодні Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії зазначили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

30 жовтня глава Міністерства інфораструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія "зернового коридору" заблокована Росією. За його даними, судно Ikaria Angel з 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

Пізніше стало відомо, що рух 218 суден фактично заблокований через відсутність дозволу від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден з 355 тисячами тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи попри відмову РФ від зернової угоди.

1 листопада Кремлі заявили, що Росія повернеться до участі в "зерновій угоді" тільки при виконанні двох умов:

розслідування вибухів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі,

надання Україною гарантій невикористання гуманітарного коридору у військових цілях.

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