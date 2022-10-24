РФ ще довго тероризуватиме українців "шахідами", 30% дронів доходять до цілі - Буданов

РФ буде ще довго тероризувати українців іранськими дронами / Колаж скріншот , Mil.gov.ua

Російські окупанти тероризують українців іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Це може тривати ще довго. Про це заявив глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, повідомляє Українська правда.

Росія продовжує постійно замовляти "шахідів", що не дає їм опинитися в дефіциті. За даними Буданова, зараз окупанти атакують українські міста дронами вже з другої партії.

Варто відзначити, що українська ППО знищує близько 70% "мопедів".

"Станом на 22 жовтня вони застосували близько 330 "шахідів". З них, наскільки я пам'ятаю, 222 були збиті. Інші в тій чи іншій мірі дійшли до своїх цілей — не завжди до своїх, іноді десь поруч, але 30% дронів доходять до цілей. Одноразова поставка партії - це близько 300 одиниць", — сказав Буданов.

Таким чином Буданов підрахував, що РФ замовила близько 1700 дронів всіх типів. Однак ще не всі були отримані, бо їх потрібно ще виготовити.

У розвідці зазначили, що у Росії вже видно жорсткий дефіцит високоточних ракет, їх запаси майже вичерпані.

"Терор з використанням "шахідів" насправді може бути ще довго. А ось з використанням ракет - ні, тому що запаси майже вичерпані. Що стосується "Іскандерів " - це близько 13% залишилося, по ракетах типу "Калібр-ПЛ", " Калібр–НК " - це близько 43%, по ракетах х-101 і х-555 теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканний запас – Главред)", — сказав Буданов.

Продаж іранських дронів для РФ

Нагадаємо, 6 жовтня під час візиту іранської делегації до Москви Іран пообіцяв надати Росії додаткову партію ударних безпілотників і ракети класу "земля-земля".

Своєю чергою, Іран відкидає всі звинувачення в постачанні Росії зброї для використання у війні проти України. 19 жовтня представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані спростував інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Також Канаані заявив про готовність Ірану до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

20 жовтня ЄС ввів санкції проти Ірану за поставки дронів Росії. Євросоюз заморозив активи трьох фізичних осіб і однієї установи, які відповідальні за постачання іранських дронів.

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Загинули чотири людини.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь, а Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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