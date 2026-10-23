Президент України наголосив, що будь-яка мирна угода має передбачати надійні гарантії безпеки для країни.

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Зеленський назвав місце та терміни тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube, Офіс президента України

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Тристороння зустріч може відбутися в першій половині листопада в Абу-Дабі

Зеленський заявив про необхідність участі європейських країн у переговорах

Перша технічна зустріч у відновленому тристоронньому форматі "Україна - США - Росія" може відбутися в першій половині листопада в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Проведення переговорів на рівні лідерів країн стане можливим пізніше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Reuters.

За словами глави держави, у п’ятницю він провів розмову зі спеціальними посланцями президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Раніше цього тижня американські представники зустрічалися з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"План полягає в тому, щоб зустрітися в першій половині листопада, і, звичайно, якомога раніше", - сказав Зеленський.

Він додав, що подальші кроки значною мірою залежатимуть від позиції Росії, яка вже зірвала плани провести аналогічну зустріч у жовтні.

Президент України також наголосив, що будь-яка мирна угода має передбачати надійні гарантії безпеки для країни. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку протягом 10 років, яка дозволить підтримувати боєздатність української армії.

Крім того, Зеленський заявив про необхідність участі європейських країн у переговорному процесі.

Зеленський висловився щодо Starlink та поставок ракет

Окрім переговорів, президент України торкнувся питань військової підтримки. За його словами, українські військові, як і раніше, стикаються з обмеженнями у використанні супутникового зв’язку Starlink, незважаючи на запевнення президента США Дональда Трампа щодо відновлення роботи системи.

Також Україна продовжує очікувати на чергову партію зенітних ракет, про постачання яких сторони домовилися раніше.

Чого очікувати від нового етапу мирних переговорів

"Главред" писав, що, за словами політолога Петра Олещука, Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це не означатиме реального просування до завершення війни.

Диктатор і військовий злочинець Володимир Путін використовує нову зустріч для демонстрації дипломатичного прогресу Дональду Трампу, тоді як бойові дії триватимуть.

Пропозиція Кремля відновити контакти в 10-х числах листопада не свідчить про готовність Росії змінювати підхід до врегулювання. Москва намагається створити для американського президента видимість результату.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, 20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни.

21 жовтня спеціальний посланник США Стів Віткофф прибув до Росії, щоб представити Кремлю оновлену пропозицію щодо припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський допускає замороження нинішньої лінії фронту заради припинення вогню, але відкидає передачу окупованих територій Росії. Він також закликав США не скасовувати санкції проти Москви та надати Україні більше ракет для протиповітряної оборони.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та країна-агресор Росія погодилися на переговори щодо припинення війни. Водночас він визнав, що досягнення мирної угоди залишається складним завданням.

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