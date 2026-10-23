"Знайшла подружку": зірка "Дизель шоу" розповіла про стосунки з Лілією Ребрик

Ольга Атанасова розповіла про дружбу в колективі та підтримку доньки Адель.

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Лилия Ребрик и Анна Атанасова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Атанасова

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Хто з колег став для Ольги Атанасової близькою подругою

Як донька акторки реагує на виступи мами

Відома акторка театру й кіно та яскрава учасниця "Дизель Шоу" Ольга Атанасова поділилася подробицями свого творчого життя. В інтерв'ю 1+1 вона зізналася, хто з колег став для неї близькою подругою.

За словами акторки, атмосфера в команді "Дизель Шоу" завжди залишається теплою та дружньою, тому виділити когось одного складно - усі стали справжньою родиною. Проте з Лілією Ребрик у неї склалися особливо близькі стосунки.

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Анна Атанасова и Лилия Ребрик - Дизель шоу / скрин из видео

"Моя подруга Ліля. Ми давно товаришуємо, а тепер так склалося, що спілкуємося і в театрі, і на зйомках, і в Дизель Шоу. Я знайшла для себе ще одну подружку. Але загалом мені дуже приємно працювати з усім колективом. Не можу когось окремо виділити - усі чудові, у нас справді дуже приємна атмосфера", - поділилася Ольга.

Особливе місце в серці акторки займає її донька Адель. Дівчинка не лише уважно стежить за всіма проєктами мами та її творчим тандемом із Євгеном Сморигіним ще з часів "Папаньок", а й бере активну участь у підготовці до виступів.

Анна Атанасова с дочкой / фото: instagram.com, Анна Атанасова

"Донька любить усіх учасників Дизель Шоу й давно стежить за нашою парою із Женею Сморигіним - ще з часів Папаньок. Адель каже, що я найкрасивіша, найгарніша й найсмішніша. Коли ми отримуємо сценарій, я прошу її допомогти мені його прочитати. Вона читає й починає сміятися першою. Я навіть запитую: "Серйозно, тобі так смішно?". А вона продовжує хіхікати. Мені дуже приємно, що їй подобається те, що я роблю, і що вона так щиро реагує на мої виступи", - розповіла артистка.

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Про персону: Лілія Ребрик Лілія Ребрик - українська телеведуча та акторка. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).

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