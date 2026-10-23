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Світло вимикатимуть до 8 годин: які графіки запровадять в Україні 24 жовтня

Дар'я Пшеничник
23 жовтня 2026, 20:09
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Побутові графіки почнуть діяти з 6:00, а для промисловості й бізнесу потужність обмежать по всій країні до кінця доби.
Свет, отключение
Графіки відключень 24 жовтня / Колаж: Головред, фото: freepik, unsplash

Коротко:

відео дня
  • 24 жовтня в низці регіонів діятимуть 1–2 черги відключень
  • Побутові графіки запрацюють з 6:00
  • Бізнесу та промисловості обмежать потужність по всій Україні

У суботу, 24 жовтня, у низці регіонів України знову діятимуть графіки відключення світла для населення. Їхній обсяг становитиме від однієї до двох черг, що має відповідати 4–8 годинам без електропостачання, повідомляє "Укренерго".

Погодинні графіки для побутових споживачів почнуть діяти о 6:00 ранку.

Бізнес обмежать до кінця доби

Обмеження не оминуть і непобутовий сектор. З 6:00 і до кінця суботи по всій Україні діятимуть графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.

На відміну від побутових відключень, які стосуються окремих регіонів, обмеження потужності для промисловості й бізнесу діятимуть по всій країні.

Атаки РФ і можливі зміни графіків

Енергетики пояснюють запровадження графіків наслідками російської агресії. Росія систематично б'є дронами і ракетами по об'єктах генерації та мережах передачі електроенергії.

В "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися оперативно. Якщо світла немає, актуальні черги та час відключень варто перевіряти на офіційних ресурсах свого обленерго.

Світло вимикатимуть до 8 годин: які графіки запровадять в Україні 24 жовтня
Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

У яких містах взимку може скластися найскладніша ситуація зі світлом

Главред писав, що, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, взимку найскладніше буде населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми з електроенергією триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До переліку найбільш проблемних міст Рябцев включив Харків, Суми, Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Далі у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Для столиці експерт прогнозує більш помірний варіант, ніж для Харкова. Згідно з моделлю, яку він вважає основною, графіки будуть запроваджуватися лише тоді, коли навантаження на мережу буде максимальним.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.

Нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк вважає, що українці, найімовірніше, не будуть сидіти взимку по 16 годин без світла. Причиною цього, зокрема, є суттєве падіння споживання електроенергії через удари по металургії. Тобто зменшилося споживання саме промисловості.

Водночас енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими.

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Про джерело: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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