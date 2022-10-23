Джонсон відмовився йти повторно в прем'єри Британії

Джонсон / president.gov.ua

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду.

Як повідомляє Sky News, політик переживає, що його ім'я в списку потенційних глав британського уряду може позбавити достатньої підтримки тих, "хто домігся успіху".

"Я вважаю, що мені багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - зазначив Джонсон.

Зазначається, що колишній міністр фінансів Ріші Сунак може стати новим прем'єром.

Ріші Сунак екс-глава Мінфіну Британії.

42-річний етнічний індус, який, власне, і ініціював бунт в уряді, після чого Борис Джонсон був змушений піти у відставку.

Відставка Ліз Трас

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку. Вона заявила, що йде у відставку з поста прем'єр-міністра після бурхливих 45 днів на посаді.

За п'ять тижнів на своїй посаді з трас позбулася двох головних Міністрів, підтримки парламентської фракції і електорату. Трас залишиться прем'єром, поки не буде обраний наступник.

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