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Ізраїль надав Україні розвіддані, необхідні для знищення іранських дронів-камікадзе - NYT

24 жовтня 2022, 06:43

Газета не уточнила, про які саме дані йдеться.

Дрон Shahed-136
Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники / Фото - Mil.gov.ua

Ізраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні для знищення іранських дронів-камікадзе Shahed-136, за допомогою яких країна-агресор Росія атакує українські міста.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного українського чиновника.

"Говорячи не для протоколу, він заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники", – йдеться у статті.

При цьому газета не уточнила, про які саме дані йдеться.

У NYT нагадали, що після використання Кремлем дронов-камікадзе проти Києва міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для протиповітряної оборони.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим буде продовжувати постачати Україні гуманітарну та медичну допомогу. Однак ізраїльтяни не готові надати Києву системи озброєння.

Пізніше Ганц уточнив, що політика Ізраїлю в питанні поставок озброєнь Україні не зміниться. За його словами, Єрусалим готовий допомогти Києву в розробці систем раннього попередження про ракетні удари.

Як повідомляв Главред, 21 жовтня Ізраїль завдав ракетних ударів по території Сирії в районі військового аеропорту Дімас в західній частині провінції Дамаск. Як повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), внаслідок чого був знищено завод зі збору іранських безпілотників-камікадзе.

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