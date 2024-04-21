Стягують важку бронетехніку: росіяни атакують позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

Військовослужбовець повідомив, що окупанти намагаються просуватись вперед і у них є деякі успіхи.

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Ситуація під Бахмутом погіршується / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, УНІАН

Офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков заявив, що російські війська залучають важку бронетехніку для штурмів позицій ЗСУ на Бахмутському напрямку.

"Погода сприяє для того, щоб російські війська проводили активні штурмові дії. При чому сприяє до того, щоб вони залучали бойову бронетехніку. Дуже часто ми бачимо, як вони застосовують і бойові броньовані машини для піхоти, і також і важкі танки. Хоча штурмові дії піхоти вони також здійснюють - і без підтримки бронетехніки. У них іде такий "мікс", однак бронетехніка застосовується більше. Також працює у них артилерія і керовані авіаційні бомби - вони постійно скидають їх на всю нашу оборонну лінію, а не тільки на населені пункти, як було це раніше", - зазначив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Коментуючи просування російських військ, він назвав ситуацію "досить непростою".

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"Дійсно, вони намагаються просуватись і у них є деякі успіхи. Але сказати, що ці успіхи досить кардинальні, зовсім не можна. Це в них так званий повзучий наступ. До того ж ми також час від часу ми здійснюємо свої контратакуючі дії, тобто це на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів. Тобто все досить нестабільно та нагадує гойдалки", - додав спікер.

Хто такий Олег Калашніков Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, що аналітики США вважають, що РФ не зможе досягти успіху на фронті найближчим часом. Окупанти також використовують невеликі транспортні засоби без захисту для швидкого наближення до українських позицій і створення умов для наступної російської піхотної групи.

Офіцер ЗСУ заявив, що РФ перейшла в наступ на стратегічне місто. Російські окупанти продовжують активні бойові дії на Мар'їнському напрямку. Противник зміг просунутись на південь від Георгіївки, що є ключовим напрямком до міста Курахове та в околицях Очеретиного.

У ЗСУ сказали, на які населені пункти націлився ворог. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що контроль над Часовим Яром є стратегічно важливим, оскільки це панівна висота, яка означатиме певний прорив на Бахмутському напрямку.

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