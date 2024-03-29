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Головнокомандувач ЗСУ розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку

Юлія Закрепа
29 березня 2024, 12:43
Олександр Сирський також зазначив, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами.
Головнокомандувач ЗСУ розкрив, чому насправді Україна втратила Авдіївку
Сирський розповів, чому Україна втратила Авдіївку / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада моської піхоти, t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що для відходу українських сил із Авдіївки Донецької області було декілька причин. При цьому під час боїв за місто російські війська зазнали колосальних втрат, зокрема понад 47 тисяч військових.

"Ми відвели свої сили з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед", - розповів він в інтерв'ю Укрінформу.

Також, за його словами, негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії і саме це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

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"Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки. На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це - війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців", - додав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, "і про це навряд чи будуть розповідати у "російському" телевізорі".

"Лише у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів", - навів цифри генерал.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Відхід ЗСУ з Авдіївки: що відомо

Нагадаємо, що 17 лютого ЗСУ вийшли з Авдіївки. Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Командувач також заявив, що "оточення не допущено".

В ЗСУ підтвердили відступ з Ласточкиного. Дмитро Лиховій заявив, що підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине. Ці заходи були прийняті для того, щоб запобігти подальшому просуванню російських окупантів.

Олександр Тарнавський також пізніше повідомив, що ЗСУ зайняли позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці. Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала близько 400 вогневих завдань.

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