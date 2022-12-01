"Накрила артилерія": ЗСУ ліквідували "продажного начальника міліції" в Токмаку

Ліквідований Олексій Кошель був "начальником УВС" по місту і району.
Українські військові ліквідували "керівника міліції" окупантів у Токмаку Запорізької області. Олексія Кошеля "накрила" артилерія. Про це повідомляє РІА Мелітополь.
Про те, що Кошеля "задвухсотили" стало відомо 30 листопада. Повідомляється, що "начальник УВС" напряму співпрацював з окупантами.
"Після успішної роботи артилерії по позиціях росіян в тимчасово окупованому Токмаку був ліквідований так званий "начальник УВС" по місту Токмак і Токмацькому району Олексій Кошель", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.
Нагадаємо, російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.
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