"Накрила артилерія": ЗСУ ліквідували "продажного начальника міліції" в Токмаку

ВСУ ліквідували "продажного начальника міліції" в Токмаку / колаж фото РІА Мелітополь

Українські військові ліквідували "керівника міліції" окупантів у Токмаку Запорізької області. Олексія Кошеля "накрила" артилерія. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Про те, що Кошеля "задвухсотили" стало відомо 30 листопада. Повідомляється, що "начальник УВС" напряму співпрацював з окупантами.

"Після успішної роботи артилерії по позиціях росіян в тимчасово окупованому Токмаку був ліквідований так званий "начальник УВС" по місту Токмак і Токмацькому району Олексій Кошель", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

Нагадаємо, російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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