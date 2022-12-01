РФ готується до кількох великих ракетних ударів по Україні – Sky News

РФ хоче вдарити ракетами по Україні / Колаж ілюстративне фото ДСНС України (ракетний удар по Києву 23 листопада)

Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька "досить великих" атак. На російських аеродромах останніми днями спостерігається повітряна активність. Про це заявив аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI), повідомляє Sky News.

Підготовку окупантів до ракетного удару підтверджують навіть супутникові знімки.

Крім того, окупанти готуються до оборони в Херсонській області та намагаються атакувати позиції ЗСУ поблизу Бахмута.

У Повітряних силах України підтвердили, що ракетний обстріл України може відбутися будь-якого моменту. Про це заявив спікер командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Цілями окупантів можуть стати об’єкти енергетики та критичної інфраструктури. Він також попередив про те, що в Чорному морі вже перебуває один корабель-носій "Калібрів", а на місцях вже розміщена стратегічна авіація ворога.

"Ворог не залишив своїх планів (вдарити ракетами по Україні - Главред). Вони будуть бити і далі по нашій енергетиці та іншим об’єктам критичної інфраструктури … Їх армія програє і тому вони будуть тероризувати населення. Звичайно, розслаблятися не потрібно. Потрібно бути готовими до всього, тому що атака може відбутися в будь-який момент", - сказав Ігнат.

Небезпека нового ракетного удару РФ

З 10 жовтня російські окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами, намагаючись знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла і електрики.

23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити. Росіяни пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру і вбили цивільних жителів у Києві та Вишгороді.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати новий масований ракетний удар по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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