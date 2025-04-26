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РФ била сотнею БпЛА і ракет: на Дніпропетровщині смертельний приліт у житловий будинок

Олексій Тесля
26 квітня 2025, 12:56
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На Дніпропетровщині одна людина загинула, кілька людей дістали поранення, серед них - дитина.
Скріншот
Дрон вдарив по житловому будинку / t.me/dnipropetrovskaODA

Головне:

  • ЗСУ збили 66 ударних БпЛА, ще 31 дрон локаційно втрачено
  • Унаслідок атаки БпЛА на Дніпропетровщині одна людина загинула

Захисники України збили 66 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів за останню добу.

31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачено (без негативних наслідків), повідомили в Telegram Повітряні сили ЗСУ.

відео дня

"У ніч на 26 квітня 2025 року (з 22.00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться в повідомленні.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області.

Скріншот
/ t.me/kpszsu

Подробиці удару РФ по Дніпропетровщині

Унаслідок нічної атаки безпілотників на Дніпропетровщині одна людина загинула, кілька людей дістали поранення, серед них - дитина, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"У Кам'янському внаслідок влучання безпілотника в багатоповерхівку загинув 67-річний чоловік. Постраждали четверо людей - три жінки та 11-річна дитина. Врятовано 18 осіб, серед них - троє дітей", - написав Лукашук.

РФ била сотнею БпЛА і ракет: на Дніпропетровщині смертельний приліт у житловий будинок
/ Главред

Унаслідок обстрілу сталася пожежа, пошкоджено квартири, три багатоповерхівки та шість автомобілів. Також атаки зазнав Дніпровський район - постраждав 52-річний чоловік, сталася пожежа, пошкоджено підприємства та будівлю, що не експлуатувалася, йдеться в повідомленні.

Увечері окупанти атакували Межівську громаду Синельниківського району. Постраждав 35-річний чоловік, він лікуватиметься вдома. Пошкоджено сільськогосподарську техніку та інфраструктуру.

"На ранок ворог вдарив дроном-камікадзе по Нікопольщині. Цілилися по Марганецькій громаді. Наслідки з'ясовуються", - зазначив Лукашук.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести.

"У медустанові залишається одна жінка, інша - лікується амбулаторно", - зазначив він.

  • Дрон вдарив по житловому будинку
    Дрон вдарив по житловому будинку t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон вдарив по житловому будинку
    Дрон вдарив по житловому будинку t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон вдарив по житловому будинку
    Дрон вдарив по житловому будинку t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон вдарив по житловому будинку
    Дрон вдарив по житловому будинку t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон вдарив по житловому будинку
    Дрон вдарив по житловому будинку t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон вдарив по житловому будинку
    Дрон вдарив по житловому будинку t.me/dnipropetrovskaODA
  • Дрон вдарив по житловому будинку
    Дрон вдарив по житловому будинку t.me/dnipropetrovskaODA

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді: є жертви. Дніпропетровська область вночі була під атакою ворожих дронів.

Як раніше повідомляв Главред, 24 квітня армія РФ завдала масованого удару по Києву і Харкову.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала удару по Україні приблизно 70 ракетами, зокрема балістичними, а також використовувала близько 150 ударних безпілотників.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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