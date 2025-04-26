РФ била сотнею БпЛА і ракет: на Дніпропетровщині смертельний приліт у житловий будинок

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- ЗСУ збили 66 ударних БпЛА, ще 31 дрон локаційно втрачено
- Унаслідок атаки БпЛА на Дніпропетровщині одна людина загинула
Захисники України збили 66 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів за останню добу.
31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачено (без негативних наслідків), повідомили в Telegram Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 26 квітня 2025 року (з 22.00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) - райони пусків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться в повідомленні.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області.
Подробиці удару РФ по Дніпропетровщині
Унаслідок нічної атаки безпілотників на Дніпропетровщині одна людина загинула, кілька людей дістали поранення, серед них - дитина, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
"У Кам'янському внаслідок влучання безпілотника в багатоповерхівку загинув 67-річний чоловік. Постраждали четверо людей - три жінки та 11-річна дитина. Врятовано 18 осіб, серед них - троє дітей", - написав Лукашук.
Унаслідок обстрілу сталася пожежа, пошкоджено квартири, три багатоповерхівки та шість автомобілів. Також атаки зазнав Дніпровський район - постраждав 52-річний чоловік, сталася пожежа, пошкоджено підприємства та будівлю, що не експлуатувалася, йдеться в повідомленні.
Увечері окупанти атакували Межівську громаду Синельниківського району. Постраждав 35-річний чоловік, він лікуватиметься вдома. Пошкоджено сільськогосподарську техніку та інфраструктуру.
"На ранок ворог вдарив дроном-камікадзе по Нікопольщині. Цілилися по Марганецькій громаді. Наслідки з'ясовуються", - зазначив Лукашук.
Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести.
"У медустанові залишається одна жінка, інша - лікується амбулаторно", - зазначив він.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді: є жертви. Дніпропетровська область вночі була під атакою ворожих дронів.
Як раніше повідомляв Главред, 24 квітня армія РФ завдала масованого удару по Києву і Харкову.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала удару по Україні приблизно 70 ракетами, зокрема балістичними, а також використовувала близько 150 ударних безпілотників.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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