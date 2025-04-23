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Дрони атакують Полтаву: у місті перебої зі світлом, є "прильоти" по підприємствах

Віталій Кірсанов
23 квітня 2025, 01:12
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Голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів про наслідки дронової атаки.
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото: скріншот, 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса. Одеса, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Повітряну тривогу в Полтавській області було оголошено о 22:41
  • Дані про наслідки атаки уточнюються

У ніч із 22 на 23 квітня російські військові здійснили атаку на Полтавську область за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". В обласному центрі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зазначається, що повітряна тривога на території Полтавської області була оголошена о 22:41. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку регіону з території Сумської та Харківської областей. Уже о 23.24 у мережі оприлюднили першу інформацію про вибухи, яку чули в Полтавській громаді, повідомляє "Суспільне. Полтава".

відео дня

У пабліках і полтавських ЗМІ з'явилися дані про проблеми зі світлом у Полтаві на фоні ворожої атаки БПЛА.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів у Telegram про наслідки дронової атаки на регіон станом на 00:10.

"Є повідомлення про влучання по підприємствах і відкритих територіях поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави. Наразі інформації про постраждалих не надходило", - повідомив чиновник.

Він також додав, що дані про наслідки уточнюються і закликав громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Удари російських дронів по Україні - останні новини:

Зазначимо, в ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміли жорсткі вибухи. Це підтвердив мер міста Геннадій Труханов.

Напередодні, як писав Главред, російські окупанти 22 квітня, завдали серію ударів Шахедами по Харкову. Під ударами опинилися чотири райони міста.

Раніше, 21 квітня, країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті спалахнули пожежі - їх ліквідували рятувальники, добровольці, пожежні підрозділи Нацгвардії та підрозділ Одеської міської ради. Унаслідок ворожого удару постраждали троє людей.

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