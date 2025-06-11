Не США: ЗМІ з'ясували, хто був посередником у прихованих контактах України і РФ

Прем'єр країни відкрив карти щодо таємних контактів Києва та Москви.

https://glavred.net/war/ne-ssha-smi-vyyasnili-kto-byl-posrednikom-v-skrytyh-kontaktah-ukrainy-i-rf-10672559.html Посилання скопійоване

Індія стала посередницею між Україною та Росією / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/DrSJaishankar

Головне:

В Індії заявили про посередництво між Україною та Росією

Україна передавала РФ повідомлення про ситуацію з безпекою на ЗАЕС

Між Україною та країною-агресоркою Росією час від часу був таємний контакт. І допомагала його підтримувати країнам Індія. Про це пише видання Politico з посиланням на міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара.

Він заявив під час візиту до Брюсселя для перемовин з керівниками Європейського Союзу, що Індія передавала повідомлення зокрема щодо безпекової ситуації на Запорізькій АЕС.

відео дня

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Мова йде про ситуацію, коли прем'єр-міністр України Денис Шмигаль хотів передати Москві інформацію про безпеку атомної електростанції.

"Ми ніколи не прагнули й не стверджували про певну свою роль. Якщо ми можемо чимось допомогти… ми відкриті, але ми не нав'язуємо себе", - наголосив він, коментуючи посередництво між Україною та РФ.

Позиція Індії щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявляв, що його країна підтримує діалог і дипломатію, як способи встановлення миру в Україні. Моді наголосив, що жоден конфлікт чи проблема не можуть бути вирішені на полі бою.

Раніше стало відомо, що під час повномасштабної війни відбулася зустріч Моді із Путіним, під час якої індійський прем'єр вкотре заговорив про підтримку мирного врегулювання війни в Україні.

Після цього прем'єр-міністр Індії розповів президенту України Володимиру Зеленському про свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. Моді намагався переконати кремлівського диктатора зупинити війну.

Більше новин:

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред