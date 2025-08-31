Буданов спрогнозував різкі зміни на полі бою і назвав імовірні терміни

Можливий серйозний технологічний стрибок, який може позначитися на полі бою, вважає глава ГУР.

Начальник ГУР спрогнозував розвиток військових технологій / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Основне застосування ШІ поки що пов'язане з обробкою великих обсягів даних

Можливий технологічний стрибок, у результаті на полі бою можуть з'явитися бойові роботи

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що основне застосування штучного інтелекту наразі пов'язане з обробкою великих обсягів даних.

"Зараз ми насамперед використовуємо ШІ для аналізу величезних масивів інформації, зокрема баз даних. Йдеться про мільйони гігабайтів, серед яких без допомоги ШІ складно оперативно знайти потрібне. Штучний інтелект допомагає вирішувати це завдання досить ефективно", - розповів він на міжнародному форумі "Інформаційна війна: від опору до стійкості", передає Укрінформ.

Водночас Буданов зазначив, що у сфері озброєнь значного впровадження ШІ поки що не відбулося. Окремі функції, як-от наведення в дронах, справді застосовують, але це не масштаб тих повноцінних бойових систем, які зазвичай асоціюють із військовим ШІ.

Він додав, що протягом наступних десяти років можливий серйозний технологічний стрибок, у результаті якого на полі бою можуть з'явитися справжні бойові роботи.

Роботи-собаки на фронті: що відомо

Українські захисники почали застосовувати на фронті роботизованих "собак " - спеціальних наземних дронів, здатних доставляти боєприпаси, виконувати розвідувальні завдання та брати участь у розмінуванні. Нині бійці 28-ї окремої механізованої бригади активно використовують такого робота на Торецькому напрямку для виконання різних небезпечних місій. Бойового помічника вони прозвали Адіком.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ отримали на озброєння нового робота. Новий роботизований комплекс може евакуювати поранених, транспортувати боєприпаси, майно і навіть виконувати вогневе ураження ворога.

Як повідомляв Главред, у ЗСУ розгорнули спеціальні підрозділи роботів. Основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що роботи розміновуватимуть Україну. Хорватія передасть Україні унікальні роботизовані системи, щоб розмінувати українські території.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

