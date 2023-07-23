Реакція Організації Об'єднаних Націй здивувала наповал, оскільки міжнародна структура жодним словом не обмовилася про РФ.

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В ООН зганьбилися цинічною заявою щодо потужного удару РФ по Одесі / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, ua.depositphotos.com

В Організації Об'єднаних Націй відреагували на потужну ракетну атаку країни-агресорки Росії на об’єкти ЮНЕСКО в Одесі. Відповідну заяву управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) опублікувало у Twitter.

Так, у ніч проти 23 липня через ворожий обстріл Одеси постраждали, зокрема, Спасо-Преображенський кафедральний собор та Будинок вчених. Втім, реакція Організації Об'єднаних Націй здивувала наповал, оскільки міжнародна структура жодним словом не обмовилася про державу-терористку, яка здійснила потужний удар по мирному місту.

"Сьогодні одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Удари були по історичному центру, пошкодивши будинки, собор і залишивши вбитих і поранених мирних жителів", - сказано у повідомленні.

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Окрім того, у заяві зазначено, що "міжнародне гуманітарне право чітке – цивільні особи та цивільна інфраструктура не є ціллю".

Ракетний удар Росії по Одесі 23 липня

У ніч на 23 липня Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі. Загарбники застосовували такі ракети, як Калібр, Онікс, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М. Окупанти обстріляли історичний центр міста і зруйнували Спасо-Преображенський собор. Постраждали люди.

Загалом окупанти випустили по Одесі 19 ракет. Силам ППО вдалося збити 9.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії за масовий удар по Одесі відповіддю. За його словами, немає жодного виправдання злочинам Москви, а зло має бути покаране.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, якою буде відповідь ЗСУ за Одесу. За словами військового, удар у відповідь буде завдано по окупантам РФ у Криму. Це особливо вигідно ЗСУ, оскільки саме на півострові створено хаб для військ загарбників, які ведуть бої з Україною на запорізькому та східному фронті.

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