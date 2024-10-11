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РФ атакувала Одещину балістикою: зруйновано 2-поверховий будинок, загинули люди

Анна Ярославська
11 жовтня 2024, 08:41
142
Серед загиблих - 43-річна жінка, 22-річний хлопець і 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.
Атака на Одеську область
Наслідки атаки РФ на Одеську область / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одеської області

Російська окупаційна армія атакувала Одеську область балістичними ракетами. Унаслідок удару зруйновано двоповерховий будинок. Загинули чотири людини, зокрема підліток.

Як повідомив у Telegram голова Одеської ОДА Олег Кіпер, унаслідок атаки в Одеському районі сталася руйнація двоповерхової будівлі, де мешкали і працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.

Рятувальники ДСНС врятували чотирьох людей, ще троє людей під уламками будівлі загинули. Серед загиблих - 43-річна жінка, 22-річний хлопець і 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

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Також 10 осіб дістали поранення і травми, дев'ять постраждалих госпіталізовано. Чотири людини - у важкому стані.

Десяти людям було надано психологічну допомогу на місці.

  • Наслідки атаки на Одещину
    Наслідки атаки на Одещину Фото: ДСНС Одеської області
  • Наслідки атаки на Одещину
    Наслідки атаки на Одещину Фото: ДСНС Одеської області
  • Наслідки атаки на Одещину
    Наслідки атаки на Одещину Фото: ДСНС Одеської області
  • Наслідки атаки на Одещину
    Наслідки атаки на Одещину Фото: ДСНС Одеської області
  • Наслідки атаки на Одещину
    Наслідки атаки на Одещину Фото: ДСНС Одеської області

Атаки РФ на Одесу та область

Російські окупанти в середу ввечері, 9 жовтня, випустили по Україні балістичні ракети. Прильоти зафіксовано в Одеській області.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, РФ знову атакувала портову інфраструктуру південного регіону.

Унаслідок атаки шестеро людей загинули і 8 дістали множинні поранення, їх госпіталізували в лікарню.

Увечері 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України. Під ворожим ударом опинилася Одеса. За даними моніторингових каналів, у напрямку Одеси рухалися 4-5 "Шахедів".

27 вересня російські окупаційні війська завдали удару по Ізмаїлу Одеської області, внаслідок атаки є жертви.

За даними глави Одеської ОВА, унаслідок атаки РФ загинуло троє людей: дві жінки 1934 і 1955 років народження і 73-річний чоловік. Постраждали 11 осіб, серед яких одна дитина.

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РФ атакувала Одещину балістикою: зруйновано 2-поверховий будинок, загинули люди

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