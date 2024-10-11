ППО збила всі ворожі дрони над Києвом, в області робота ще триває

У ніч на 11 жовтня російські окупанти вп'яте з початку місяця намагалися атакувати Київ дронами. Усі ворожі БПЛА були збиті.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, на столицю дрони заходили з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години.
"Силами і засобами ППО всі ворожі БПЛА, що загрожували столиці, були знешкоджені", - йдеться в повідомленні.
Інформація про руйнування або постраждалих не надходила. Дані уточнюються.
"Наразі в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Не виключено оголошення повітряної тривоги в Києві", - повідомили в КМВА і закликали дослухатися до сигналів оповіщення та в разі небезпеки скористатися укриттями.
Нічні атаки РФ на Київ
У ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Усі ворожі БПЛА були збиті. Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі та сумарно тривала понад дві години.
У ніч на 3 жовтня окупанти зробили спробу завдати повітряного удару по Києву. Тривога в столиці тривала понад 5,5 годин. Унаслідок російської атаки дронів у Києві зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі міста. Але наслідки мінімальні - обійшлося без руйнувань, пожежі.
У ніч на 1 жовтня підрозділи Повітряних сил збили 29 із 32 ударних БпЛА країни-агресора РФ. Три ворожі безпілотники були локально втрачені. Обійшлося без наслідків.
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