Є жертви, серед постраждалих – дитина: РФ вдарила дронами по Ізмаїлу

Ворог запустив ударні безпілотники по півдню Одеської області, розповів Олег Кіпер.

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РФ вдарила дронами по Одеській області / t.me/odeskaODA

Російські окупаційні війська завдали удару по Ізмаїлу Одеської області, внаслідок атаки є жертви.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ворог запустив ударні безпілотники по півдню Одеської області.

"Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено", - написав він у Telegram.

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За даними очільника Одеської ОВА, внаслідок атаки РФ загинуло троє людей: дві жінки 1934 і 1955 років народження та 73-річний чоловік. Постраждали 11 осіб, серед яких одна дитина.

/ t.me/odeskaODA

Він додав, що також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, дворові споруди, будівлі, автомобілі.

/ t.me/odeskaODA

"Унаслідок атаки спалахнули кілька пожеж, які оперативно ліквідували наші пожежники. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога", - резюмував Кіпер.

Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

Удари РФ по Одеській області - останні новини за темою

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни вдарили по Одесі Іскандером. Росіяни вдарили балістичною ракетою по припортовій цивільній інфраструктурі. Унаслідок атаки поранено водія зерновоза.

Як повідомлялося раніше, РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Унаслідок удару РФ частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства, складські приміщення, пошкоджено цивільні автомобілі.

/ Инфографика: Главред

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