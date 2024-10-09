Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення і завдавати збитків українській агроінфраструктурі.

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РФ випустила у бік Одеси балістичні ракети / Колаж: Главред, фото: Мінобоорони РФ

Російські окупанти у середу ввечері, 9 жовтня, випустили по Україні балістичні ракети. Прильоти зафіксовано в Одеській області.

Про вибухи в Одесі раніше писав мер Геннадій Труханов. За словами віцепремʼєр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, РФ знову атакувала портову інфраструктуру південного регіону.

За інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок атаки шестеро людей загинуло та 8 отримали множинні поранення, їх госпіталізовано до лікарні.

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Пошкоджень зазнало контейнеровоз під прапором Панами. Це вже третє цивільне іноземне судно, яке зазнало атаки РФ за останні чотири дні.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України. Під ворожим ударом опинилася Одеса.

Вибухи в Україні - останні новини

Вранці в понеділок, 7 жовтня, у Києві прогриміла серія вибухів. За словами очевидців, було чути звук пролітаючих ракет. У Київській міській адміністрації закликали жителів міста пройти в укриття і заявили про роботу ППО.

За добу 8 жовтня внаслідок обстрілів армії країни-агресора РФ зафіксовано знеструмлення об'єктів у шести областях.

На думку експерта Олега Жданова, після нічної атаки дронами "Шахед" на кілька регіонів та ранкових ударів ракетами "Кинджал" по Києву і аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині, які відбулися 7 жовтня, російська армія може готуватися до масованого обстрілу. За півтора місяця паузи вони накопичили значний запас ракет для такого удару.

Якими ракетами РФ бʼє по Україні / Інфографіка Главреда

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