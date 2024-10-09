Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

Яна Ставська
9 жовтня 2024, 22:43
325
Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення і завдавати збитків українській агроінфраструктурі.
ракета
РФ випустила у бік Одеси балістичні ракети / Колаж: Главред, фото: Мінобоорони РФ

Російські окупанти у середу ввечері, 9 жовтня, випустили по Україні балістичні ракети. Прильоти зафіксовано в Одеській області.

Про вибухи в Одесі раніше писав мер Геннадій Труханов. За словами віцепремʼєр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, РФ знову атакувала портову інфраструктуру південного регіону.

За інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок атаки шестеро людей загинуло та 8 отримали множинні поранення, їх госпіталізовано до лікарні.

відео дня

Пошкоджень зазнало контейнеровоз під прапором Панами. Це вже третє цивільне іноземне судно, яке зазнало атаки РФ за останні чотири дні.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 5 жовтня російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України. Під ворожим ударом опинилася Одеса.

Вибухи в Україні - останні новини

Вранці в понеділок, 7 жовтня, у Києві прогриміла серія вибухів. За словами очевидців, було чути звук пролітаючих ракет. У Київській міській адміністрації закликали жителів міста пройти в укриття і заявили про роботу ППО.

За добу 8 жовтня внаслідок обстрілів армії країни-агресора РФ зафіксовано знеструмлення об'єктів у шести областях.

На думку експерта Олега Жданова, після нічної атаки дронами "Шахед" на кілька регіонів та ранкових ударів ракетами "Кинджал" по Києву і аеродрому в Старокостянтинові на Хмельниччині, які відбулися 7 жовтня, російська армія може готуватися до масованого обстрілу. За півтора місяця паузи вони накопичили значний запас ракет для такого удару.

Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі
Якими ракетами РФ бʼє по Україні / Інфографіка Главреда

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Одеса Одеська область новини Одеси вибух війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Більше
Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

23:13Україна
Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

22:43Україна
Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

22:16Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - успіх у кожній справі, Водоліям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - успіх у кожній справі, Водоліям - непорозуміння

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

Останні новини

23:31

Путіністка Успенська втрачає концерти через свою позицію

23:27

Дірка в животі та немає пупка: путініста Сергія Жукова пошматували лікарі

23:13

Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

22:58

Як прибрати неприємні запахи їжі із квартири: варто зробити одну річ із дверима

22:44

Куди зникла Віра Брежнєва - співачка вийшла на зв'язок із шанувальниками

Мобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СПМобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СП
22:43

Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

22:16

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

22:08

ЗСУ "точним влучанням" знищили базу зберігання "Шахедів" в РФ - ГенштабВідео

21:58

У США видали дивну причину, чому ЗСУ не можуть отримати далекобійні ракети для F-16

Реклама
21:55

Демобілізація окремих категорій військових: у Раді розійшлися у прогнозах

21:52

Чоловік Саніної після 9 місяців мовчання та чуток про втечу вийшов на зв'язок

21:46

"Тромб": мовчун Леонід Агутін опинився на межі смерті - подробиці

21:15

Зеленський прокоментував зірвану зустріч "Рамштайн": причина очевидна

21:05

Взимку - до 18 годин без світла: в Міненерго спростували заяву ООН і зробили прогноз

20:50

Онука Софії Ротару зізналася, чим заробляє на лакшері-життя у США

20:30

Зеленського це обурило: розкрито деталі раптової перевірки Кабміном "броні"

20:14

РФ не зупиниться на Україні: Зеленський назвав країни, які стануть новими цілями Кремля

19:59

Чи зможуть росіяни форсувати річку Оскіл: Гетьман пояснив загрозу для ЗСУ

19:41

Пивоваров зі сльозами на очах розповів, що окупанти знищили його дімВідео

19:31

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

Реклама
19:20

Глава Єврокомісії пройшлась по Орбану: прем'єра Угорщини розкритикували за підтримку РФ

19:17

Зеленський оголосив про перший пункт плану перемоги України у війні

19:13

Ворог зібрався біля трьох міст: боєць ЗСУ розкрив плани Путіна на жовтень-листопад

19:00

Яким може бути курс Гарріс і кому вона віддасть зовнішню політику СШАПогляд

18:59

У Росії закінчуються Су-57: у The Telegraph розкрили, чому РФ припинила виробництво

18:58

"Це жах, руки й ноги трясуться": в Києві школяр дивно пожартував у метро і зупинив рухВідео

18:29

Наступ "у лоб": росіяни найближчим часом почнуть потужну атаку на Курахове

18:20

Біди та хвороби обійдуть стороною: що потрібно спалити 10 жовтня - прикмети

18:13

Жовтень - місяць важливих рішень: у Зеленського зробили прогноз про терміни Рамштайна

18:08

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

18:02

Папа Римський зустрінеться з президентом Зеленським - що відомо про зустріч

17:58

У зірки популярного американського серіалу виявили рак

17:54

Коли почнуться реальні розмови про завершення війни - прогноз Зеленського

17:39

Виїсть навіть глибокий бруд: як очистити килим, не знімаючи з підлогиВідео

17:19

РФ за лічені дні піде в наступ на Запоріжжі: в ЗСУ розкрили підступний план ворога

17:13

ДРГ ворога виходили до Оскола: на Куп'янщині загострення, боєць ЗСУ зробив заяву

16:53

Погладшала на 8 кг: солістка А-студіо вийшла у світ

16:51

Зустріч групи у форматі "Рамштайн" терміново переноситься: чому Байден відклав поїздку

16:41

У Камалії новий роман - співачка поділилася подробицями

16:37

В разі вступу України до НАТО: в Угорщині почали лякати Третьою світовою війною

Реклама
16:37

Щурі будуть обходити десятою дорогою: які 3 рослини найкраще відганяють гризунів з саду

16:37

Ситуація змінюється щогодини: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ у Торецьку

16:28

Екс-ураган і циклон Kirk "суне" на Європу: чи є загроза для областей України

16:21

Міністерство економіки забезпечить локалізацію для української легкої промисловості

16:09

"Перемога" від Байдена з Гарріс і "план" Трампа: у чому головна проблема для України

16:09

Чарльзу зупиняють лікування від раку: що сталося

15:58

Новий бойфренд-військовий Лесі Нікітюк прокоментував службу дівчат в армії

15:55

"1+1 Україна" запустив кампанію на підтримку людей з інвалідністю і ментальними порушеннями

15:52

РФ атакувала Харків та область КАБами: пошкоджено понад десяток будинків

15:42

Україна уточнила роль Росії у другому Саміті миру: навіщо Київ запрошує Москву

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти