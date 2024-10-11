Росія послабила свої позиції на фронті: Сирський повідомив, що трапилось

З початку Курської операції минуло вже понад 2 місяці і за цей час ЗСУ досягли хороших результатів, просунулися у понад 100 населених пунктів країни-агресора Росії та продовжують там роботу.
В рамках Курської операції РФ перекинула близько 50 тисяч своїх військовослужбовців з українського фронту на власну територію. Про це у документальному фільмі розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає "Суспільне".
Сирський зазначив, що окупантів перекинули з напрямів в Україні, де вони вели наступальні дії, що зіграло на руку українським військовим. Російське угруповання на Запорізькому, Херсонському та Краматорському напрямку було ослаблене.
"Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції", - наголосив головком.
Хто такий Олександр Сирський?
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
Операція в Курській області - останні новини
Нагадаємо, що командир зведеного підрозділу однієї з бригад ЗСУ, яка бере участь у боях на Курщині напередодні заявив, що операція на території РФ показала здатність Збройних сил України перемагати сили ворога, які чисельно переважають.
Раніше стало відомо, що в Курській області російська армія розпочала другу спробу контрнаступальних дій. Зокрема, окупанти зібрали військо у кількості до 38 тисяч осіб.
Напередодні повідомлялося, що українські військові утримують свої позиції, зайняті під час наступу на Курську область. Однак ситуація в цьому регіоні змінилася.
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