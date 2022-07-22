"Результат всіх здивує": ЗСУ проводять потужну операцію на півдні

Танк Т-72 / УНІАН, Вікіпедія

Збройні Сили України на сьогодні проводять потужну операцію на півдні, результати якої можуть здивувати.

Як заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу, ситуація на цьому напрямку напружена, змінюється динамічно, але залишається під контролем ЗСУ. Які, до того ж, проводять потужну операцію.

"Деталей ми поки не розголошуємо, але обов'язково здивуємо вас тим, що буде в результаті", - підкреслила вона.

Гуменюк додала, що російські військові деморалізовані і відмовляються йти в бій після знищення командного пункту однієї з мотострілкових бригад.

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Ситуація в Херсонській області

Армія України 19 липня завдала артилерійські удари по укріпрайону військ Росії біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні. Стався сильний вибух. За словами радника Херсонської обласної Військової адміністрації Сергія Хланя, війська точково вдарили по позиціях окупантів РФ.

Заступник керівника Херсонської ОВА Юрій Соболевський повідомив, що Антонівський міст пошкоджений. Естакада повністю не була виведена з ладу.

Представник сил оборони України на півдні Наталія Гуменюк сказала, що ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії в Херсонській області. Армія має намір здивувати противника своєю тактикою і стратегією. Вона підкреслила, що до завершення операції гучних заяв щодо планів української армії не буде.

ЗСУ 20 липня вдруге вдарили по позиціях окупаційних військ Росії в захопленому Херсоні біля Антонівського мосту. Над естакадою був помічений стовп диму. Так звана самопроголошена "влада" захопленого регіону вирішила закрити міст для руху.

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