Дрони-камікадзе ЗСУ біля ЗАЕС "покришили" окупантів РФ разом з технікою

ЗСУ завдали удару по окупантам біля ЗАЕС / Фото УНІАН

Бійці Збройних сил України знищили наметове містечко російських окупантів біля захопленої Запорізької атомної електростанції.

В результаті ліквідовані троє окупантів, ще 12 були поранені, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку і техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками і БМ-21 "Град", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару знищено трьох окупантів, ще 12 травмовано. Наметове містечко згоріло, противник довго не міг загасити пожежу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося. що ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали більше двохсот вогневих завдань, внаслідок чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів. Захисники України рознесли російську гаубицю Мста-Б, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-з, безпілотний літальний апарат Елерон.

За тиждень з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупантам було нанесено понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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