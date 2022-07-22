ЗСУ знищили тисячі офіцерів РФ: ЗМІ розкрили масштаби втрат окупантів

Крім знищених лейтенантів і капітанів були вбиті сотні полковників і "багато" російських генералів.
У війні з Україною російські окупаційні війська щодня втрачають сотні військових вбитими.
Про це заявив високопоставлений представник Міноборони США, коментуючи дані про втрати армії РФ, повідомляє Reuters.
Разом з тим він звернув увагу на те, що Росія вже втратила в загарбницькій війні з Україною тисячі лейтенантів і капітанів.
За словами представника Міноборони США, крім знищених лейтенантів і капітанів були вбиті сотні полковників і "багато" російських генералів.
Також підкреслюється, що Росія класифікує загибель військових як державну таємницю і не оновлювала свої офіційні дані про втрати.
У США також вважають, що Україна знищила понад 100 "високоцінних" російських цілей на території України, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і об'єкти ППО.
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Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.
"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинули близько 10-11 тисяч окупантів", - говорить він.
Пізніше повідомлялося про те, що вже на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.
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