Знищено загін окупантів, який пішов на прорив оборони ЗСУ

Знищення окупантів РФ / скріншот

Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ знищили групу російських окупантів, які готувалися атакувати позиції українських захисників.

Кадри знищення російського підрозділу опубліковано в Facebook бригади.

Зазначимо, що результативні дії українських захисників зі знищення окупантів були зафіксовані з безпілотника.

"Хочемо показати вам спільну роботу 108 окремого гірничо-штурмового батальйону і 109 окремого гірничо-штурмового батальйону, які зупинили ворога при спробі прорвати нашу оборону", - йдеться в повідомленні до відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали більше двохсот вогневих завдань, внаслідок чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів. Захисники України рознесли російську гаубицю Мста-Б, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-з, безпілотний літальний апарат Елерон.

За тиждень з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупантам було нанесено понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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