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Армія України успішно контрнаступає на Херсонщині: у ЗСУ здивують ворога тактикою і стратегією

19 липня 2022, 20:11

Війська РФ обстрілюють українські міста по всій лінії зіткнення, сказала Наталія Гуменюк.

Херсонська область
У ЗСУ не робитимуть гучних заяв про ситуацію з контрнаступом на Херсонщині - ОК Південь / Колаж Людмила Денісова, Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують проводити успішні контрнаступальні дії у Херсонської області. Йде військова операція, тому гучної інформації озвучуватися не буде. Українські війська володіють силою, потужністю, тактикою і стратегією, яка повинна здивувати ворога. Окупанти обстрілюють міста по всій лінії зіткнення. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України Південь Наталія Гуменюк.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що атакуючі дії української армії йдуть успішно. Однак, допоки йде військова операція, гучних заяв не буде.

читайте такожРосія готова здати Херсон, окупанти зміцнюють Антонівський міст, щоб вийти з міста – Арестович"Коли результати цього заслуговують - ми інформуємо про це суспільство. Те, що наразі відбувається, ви можете спостерігати і робити свої висновки. Ми маємо силу, потужність, тактику дій і продуману стратегію. А те, як воно буде реалізовано, нехай ворога здивує", - пояснила вона.

Також Наталія Гуменюк підкреслила, що окупаційні війська РФ продовжують активно обстрілювати міста України. Однак загарбники ведуть не прицільний вогонь, а намагаються завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі і досягти максимуму жертв серед цивільного населення.

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Удар по Антонівському мосту у Херсоні

Радник керівника Херсонської ОВВА Сергій Хлань у вівторок, 19 липня, зробив заяву про те, що по укріпрайону окупаційних військ РФ біля Антонівського мосту у захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.

Як уточнив Хлань, мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту. Також, за його словами, окупаційна армія розгублена через успішні операції ЗСУ у Херсонській області.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що Антонівський міст пошкоджено, але він підлягає подальшій експлуатації. Він підкреслив, що відтепер слід очікувати на офіційні коментарі з боку представників Збройних сил України.

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