"Рішення треба приймати негайно": жителів двох областей України закликали евакуюватися

Жителів двох областей України закликали евакуюватися / скріншот

Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук і військові адміністрації закликали до евакуації жителів Донецької та Луганської областей, поки є така можливість.

В ефірі Всеукраїнського телемарафону Верещук підкреслила, що залишати області необхідно найближчим часом.

"Треба негайно приймати рішення, якщо Луганський голова ОДА або Донецький вимагають покинути і роблять все, щоб пройшли евакуації і ми щодня це робимо. Треба робити, тому що потім люди будуть під вогнем, їх будуть розстрілювати і нічого не зможуть зробити. І ми не зможемо допомогти їм. Тому що припинити вогонь практично неможливо", - зазначила віце-прем'єр-міністр.

Верещук пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом переговорів, як це намагаються подати російські посадові особи. Це був жест сталевої волі української армії, влади та всього українського народу.

Російські військові можуть посилити наступ на Донбасі

Російські окупанти продовжують стягувати в Луганську область техніку і живу силу. Вони готуються наступати через кілька днів.

Про це заявив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначає, що українські військові готові дати відсіч ворогові.

"Ми фіксуємо постійне підвезення нових сил (окупантів - ред.), техніки і людей. Я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дня через 3-4 будуть намагатися проводити наступ", – заявив Гайдай.

Раніше повідомлялося, що росіяни з перших днів окупації селища Бородянка під Києвом розстрілювали там мирних жителів і житлові будинки. Населений пункт зруйнований майже повністю. Особливо це стосується багатоповерхівок. Орки бомбили будинки і забороняли діставати людей з-під завалів.

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