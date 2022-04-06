Активно стягують сили: Гайдай назвав терміни, коли окупанти наступатимуть на Схід України

Гайдай назвав терміни, коли окупанти наступатимуть на Схід України/ Reuters

Російські окупанти продовжують стягувати в Луганську область техніку і живу силу. Вони готуються наступати за декілька днів.

Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у відеокоментарі. Він наголошує, що українські військові готові дати відсіч ворогу.

"Ми фіксуємо постійне підвезення нових сил (окупантів – ред.), техніки і людей. Я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3-4 будуть намагатися проводити наступ", – заявив Гайдай.

За його словами, захисники України "гостинно" зустрінуть непроханих гостей.

Також Гайдай розповів, що російські орки 6 квітня продовжують бити по Попасній з Градів та авіації. Тому евакуацію людей доводиться проводити під звуки ворожих гармат.

Раніше повідомлялося, що росіяни з перших днів окупації селища Бородянка під Києвом розстрілювали там мирних мешканців і житлові будинки. Населений пункт зруйнований майже повністю. Особливо це стосується багатоповерхівок. Орки бомбили будинки і забороняли діставати людей з-під завалів.

Також у США заявили, що війна, викликана вторгненням російських окупаційних військ на територію України, може затягнутися на кілька років. Про це сказав голова комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

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