У Луганській області четверо міських голів зрадили Україну

Гогова Луганської ВЦА Сергій Гайдай назвав населені пункти, де місцева влада співпрацює з окупантами. / Фото: прес-служба президента

У Луганській області четверо міських голів виявилися зрадниками, які погодилися на співпрацю з російськими окупантами.

Як відзначити голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай, співпрацювати з російськими вбивцями погодилися міські голови таких населених пунктів: Рубіжне, Мілове, Марківка та Станиця Луганська.

"На цих обличчях після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів", — підкреслив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, командири двох пошкоджених десантних кораблів Чорноморського флоту окупантів у порту Бердянська виявилися офіцерами, які в 2014 році зрадили Україну.

читайте такожЗеленський розповів про те, як агресори викрадають і вбивають мерів українських містКомандир десантного корабля " Саратов "капітан 2 рангу Володимир Храмченков (колишній командир СДК" Кіровоград " українського флоту) в 2014 році зрадив присязі і перейшов на бік окупантів.

Його "товариш" капітан 2 рангу Павлов ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ, командир БДК "Новочеркаськ", на момент зради був старшим помічником командира БДК Костянтин Ольшанський.

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