Загарбники обстріляли хімзавод на Донеччині: подробиці

У фенольний завод орки влучили сім разів, підприємство отримало дуже багато пошкоджень.
Російські окупанти обстріляли Дзержинський фенольний завод на Донеччині, вони влучили у нього сім разів.
На підприємстві після цього зафіксували значні пошкодження, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
"Зафіксовано сім влучань у фенольний завод, під час яких було пошкоджено: 3 ректифікаційні колони; 3 збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон цистерна та металеві споруди", – йдеться у повідомленні.
У штабі ООС наголосили, що небезпеки для навколишнього середовища зараз не має.
Фенольний завод у Торецьку є єдиним у своєму роді підприємством з централізованого перероблення фенольної, нафталінової і піридинової сировини на території СНД.
Підприємство, яке виготовляє та обробляє хімічні речовини, розташоване неподалік від лінії зіткнення на Донбасі. Тому ще від самого початку воєнної агресії Росії проти України у 2014 році бела велике небезпека для навколишнього середовища. Українська влада заздалегідь зробила все, щоб звести до мінімуму можливі негативні наслідки руйнувань заводу у разі обстрілів.
Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перекидають війська і резерви з Київської області в напрямку Донбасу. Про маневри окупаційних військових підрозділів раніше попереджали українська влада і розвідка Заходу.
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