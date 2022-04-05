Загарбники обстріляли хімзавод на Донеччині: подробиці

Кадри роботи українських рятувальників з ДСНС в одному з місць на Донеччині/ Штаб ООС

Російські окупанти обстріляли Дзержинський фенольний завод на Донеччині, вони влучили у нього сім разів.

На підприємстві після цього зафіксували значні пошкодження, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

"Зафіксовано сім влучань у фенольний завод, під час яких було пошкоджено: 3 ректифікаційні колони; 3 збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон цистерна та металеві споруди", – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС наголосили, що небезпеки для навколишнього середовища зараз не має.

Фенольний завод у Торецьку є єдиним у своєму роді підприємством з централізованого перероблення фенольної, нафталінової і піридинової сировини на території СНД.

Підприємство, яке виготовляє та обробляє хімічні речовини, розташоване неподалік від лінії зіткнення на Донбасі. Тому ще від самого початку воєнної агресії Росії проти України у 2014 році бела велике небезпека для навколишнього середовища. Українська влада заздалегідь зробила все, щоб звести до мінімуму можливі негативні наслідки руйнувань заводу у разі обстрілів.

Раніше повідомлялося, що окупанти РФ перекидають війська і резерви з Київської області в напрямку Донбасу. Про маневри окупаційних військових підрозділів раніше попереджали українська влада і розвідка Заходу.

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