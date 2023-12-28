"Цей місяць буде важким і кривавим": Жданов анонсував дуже агресивні бої

Путін вимагає "перемог" від російських окупантів на фронті, щоб провести передвиборчу кампанію.

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Скоро на фронті будуть важкі і дуже активні бої / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Главред

Найближчим часом війна в Україні буде дуже агресивною. Активність бойових дій з боку російських окупантів зараз максимальна і навіть ще сильніша, ніж це було влітку. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Путін вимагає від окупантів "перемог", щоб провести свою передвиборчу кампанію.

"Російські війська, поки у них є сили і можливості, будуть максимально тиснути на нашу оборону. Це будуть важкі тижні для нас", - сказав Жданов. відео дня

Полковник вважає, що після цього може бути деяке затишшя. В цей час ворог буде перегруповуватися.

"Ближче до президентських виборів в Росії бої знову стануть активними, і, цілком можливо, березень 2024-го буде важким і кривавим, тому що російській владі потрібно буде щось пред'явити росіянам", - додав Жданов.

Він вважає, що активність російських військ на фронті буде прив'язана до двох дат:

кінець березня - вибори в РФ;

кінець квітня - інавгурація Путіна.

До цих дат окупанти намагатимуться досягти певних успіхів на фронті.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Коли і як закінчиться війна

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