"Цей місяць буде важким і кривавим": Жданов анонсував дуже агресивні бої

Найближчим часом війна в Україні буде дуже агресивною. Активність бойових дій з боку російських окупантів зараз максимальна і навіть ще сильніша, ніж це було влітку. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.
Путін вимагає від окупантів "перемог", щоб провести свою передвиборчу кампанію.
"Російські війська, поки у них є сили і можливості, будуть максимально тиснути на нашу оборону. Це будуть важкі тижні для нас", - сказав Жданов.відео дня
Полковник вважає, що після цього може бути деяке затишшя. В цей час ворог буде перегруповуватися.
"Ближче до президентських виборів в Росії бої знову стануть активними, і, цілком можливо, березень 2024-го буде важким і кривавим, тому що російській владі потрібно буде щось пред'явити росіянам", - додав Жданов.
Він вважає, що активність російських військ на фронті буде прив'язана до двох дат:
- кінець березня - вибори в РФ;
- кінець квітня - інавгурація Путіна.
До цих дат окупанти намагатимуться досягти певних успіхів на фронті.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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