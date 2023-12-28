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Рівень небезпеки підвищений: РФ найближчим часом може випустити купу ракет

Ангеліна Підвисоцька
28 грудня 2023, 15:59
Ворог вивів в акваторію Чорного моря відразу три кораблі - 2 підводних човни і фрегат.
Ракета Онікс РФ, ППО ЗСУ
РФ скоро може атакувати Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, Міноборони РФ

Російські окупанти найближчим часом можуть атакувати Україну своїми ракетами. У Чорному морі серйозно нагнітається ситуація - ворог вивів в акваторію на бойове чергування одразу три ракетоносії. Через це ракетна небезпека підвищена. Про це в ефірі телемарафону заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Сьогодні ситуація в Чорному морі ворогом нагнітається. І не думаю, що штучно. Тому що дійсно довгий час ракетоносії не перебували на бойовому чергуванні. Сьогодні ми зафіксували виведення відразу трьох", - сказала Гуменюк.

Йдеться про два російських підводних човна і фрегат "Адмірал Макаров". Вони можуть випустити по Україні відразу 16 ракет "Калібр".

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"Калібри", нагадаю, це високоточна зброя, яку дуже часто ворог направляє на конкретні об'єкти, обираючи за свою ціль", - додала Гуменюк.

Ворог може атакувати енергетичну, критичну та промислову інфраструктуру, яка важлива для української економіки. Гуменюк зазначила, що ворог ніяк не може відстати від прифронтової інфраструктури України.

Росія готує удари в Новий Рік

Російські окупаційні війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну напередодні Різдва, тому на Новий рік українцям слід бути готовими до подібних дій ворога, заявила напередодні спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За словами експерта Ігоря Романенка, можливою ціллю ворожого нападу може стати урядовий квартал або інші важливі об'єкти у місті.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що РФ накопичує ракети. Це може означати, що українці можуть зустріти Новий рік під обстрілами.

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