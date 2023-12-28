Чи звільнять ЗСУ всі території у 2024 році: два сценарії полковника

Олег Жданов вважає, що ЗСУ зможуть звільнити всі окуповані території лише у випадку, якщо Захід передасть все необхідне озброєння.

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ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991 року наступного року / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, Главред

­­­­Українські військові можуть вийти на кордони 1991 року в 2024 році. Однак це буде можливо лише в тому випадку, якщо в України буде весь комплект сучасних озброєнь. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Цей сценарій є оптимістичним. Якщо ж Захід не передасть Україні необхідну зброю, то сподіватися на реалізацію цього сценарію не варто.

"Оптимістичний сценарій - це вихід на кордони 1991 року в 2024 році. При наявності всього комплекту сучасних озброєнь. Песимістичний - це звільнення Криму до кінця 2024 року, і все", - сказав Жданов.

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Що допоможе вийти на кордони 1991 року

Щоб вже у 2024 році звільнити всі окуповані території і вийти на кордони 1991 року, необхідно отримати від Заходу сучасне озброєння. Це допоможе зробити технологічний ривок.

"Залізо" перемагає "м'ясо". Якщо нам дадуть сучасне озброєння, ми зможемо протистояти російським військам. А це мається на увазі і авіація, і системи радіоелектронної боротьби, і ракети дальністю 300 км і більше, і ті ж танки, але в сучасній версії ... Якщо дадуть сучасне озброєння, тоді проблем не буде – тоді навіть дистанційно ми будемо зносити логістику, тили і передній край противника, домагаючись вогневої переваги", - говорить Жданов.

Він зазначив, що зараз ЗСУ насилу можуть протистояти ворожій артилерії. Виходить це зробити завдяки точності роботи західної артилерії, яка перевершує російську. Водночас ворог перевершує Україну в 2,5 рази за боєприпасами.

Жданов додав, що західні партнери можуть вплинути на хід бойових дій, адже Україна повністю залежить від військової допомоги.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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