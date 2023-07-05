Не тільки ЗАЕС: Путін планує підірвати ще одну атомну станцію – експерт

Є інформація про те, що росіяни також мінують ще одну АЕС, повідомив Олексій Гетьман.

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Володимир Путін може підірвати Курську АЕС / сайт Кремля, pixabay.com

Російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про підрив Курської АЕС, щоб звинуватити в цьому Україну, заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Є інформація про те, що росіяни також мінують цю АЕС. Цілком ймовірно, що Кремль може підірвати і Курську АЕС, а потім звинуватити в цьому Україну. Всі варіанти розглядають, як такі. Росіяни можуть влаштувати теракт на ЗАЕС, потім підірвати Курську АЕС і звинувачувати Україну в тому, що ми відповіли таким чином на підрив ЗАЕС. Тобто готуються провокації, які завжди були в стилі росіян", - підкреслив він в ефірі Еспресо.

Разом з тим експерт каже, що ті руйнування ЗАЕС, які росіяни планують здійснити, не обов'язково будуть з витоком радіоактивних елементів.

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"Вони можуть вдатися до руйнування турбін, які перетворюють теплову енергію в електрику. І потім це все потрібно буде відновлювати Україні. Також розглядається варіант передачі ЗАЕС під контроль МАГАТЕ, відповідно і Україні, а потім дистанційно підірвати АЕС. Такий сценарій цілком імовірний. Адже тоді вони будуть звинувачувати Україну в підриві також", - додав Гетьман.

Ризик теракту на Запорізькій АЕС

Російські окупанти бояться наслідків, які може за собою спричинити теракт на захопленій Запорізькій АЕС і побоюються юридичних санкцій проти Росатома, заявив раніше радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

Разом з тим він вважає, що імовірність підриву РФ Запорізької АЕС становить 50/50.

Країна-агресор РФ з технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізької атомної електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

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