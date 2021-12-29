"Дитина без свідомості лежала під ліжком": на Харківщині чоловік виніс 8-річного хлопчика з палаючого будинку

На Харківщині чоловік виніс 8-річного хлопчика з палаючого будинку / ДСНС

Василь Чередниченко, житель села друга Старовірівка (Харківська область) врятував восьмирічного хлопчика - виніс його з палаючого дня. Про це повідомили представники ДСНС.

"Чоловік бачив, як 16-річний юнак виводить людей з охопленого димом і полум'ям будинку і благає допомогти. Юнакові вдалося прокинутися першому. Він почав будити бабусю та інших дітей і виводити їх з вогнища пожежі. Так йому вдалося врятувати від задухи самого себе, бабусю, 13-річну сестричку і 9-річного хлопчика, який прийшов ночувати в їх будинок. Однак в будинку залишився найменший братик 8-ми років. Юнак повідомив, що не зміг відшукати брата і не може вже увійти в палаючий будинок", − повідомили рятувальники.

Тоді це спробував зробити Василь. З третього разу йому це вдалося - він все-таки знайшов дитину. Хлопчик лежав без свідомості під ліжком.

"Вже на вулиці малюк прийшов до тями. Усіх врятованих негайно госпіталізували до медичного закладу з підозрою на отруєння чадним газом. На момент прибуття пожежників дерев'яний будинок палав вже по всій своїй площі в 80 квадратних метрів. Більшість конструкцій були зруйновані. О 04:40 пожежникам вдалося локалізувати вогонь. Остаточна його ліквідація відбулася о 10:00", - зазначили рятувальники.

За словами представника обласного управління рятувальників Євгена Василенка, тепер Василя Чередниченка хочуть номінувати на премію "Герой-рятувальник року".

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Василь Чередниченко / ДСНС

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Нагадаємо, в Сєвєродонецьку Луганської області патрульний поліцейський у свій вихідний врятував дитину. До приїзду рятувальників, щоб не втрачати час, він виніс вхідні двері і виніс хлопчика з палаючої квартири.

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