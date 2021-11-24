Трирічна дитина врятувала маму, яка впала зі сходів, - вона сама викликала рятувальників

3-річний син врятував непритомну матір / ua.depositphotos.com

У Великобританії трирічний хлопчик врятував маму, яка раптово впала зі сходів. Дитина додзвонилася в службу екстреної допомоги. Медики госпіталізували жінку.

Як пише Indy 100, малюкові "допоміг" перегляд мультфільму "Робокар Полі", в якому пояснюють дітям, що робити в екстрених ситуаціях.

У матері хронічні проблеми зі здоров'ям. У неї збільшена селезінка і грижа. Вона відчула різкий біль і знепритомніла, піднімаючись сходами.

Побачивши це, хлопчик заліз на підвіконня, взяв мамин телефон, і зателефонував за номером 999.

Однак там не відразу зрозуміли мову дитини і перенаправили дзвінок в поліцію.

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Під час очікування відповіді копів малюк переліз через дитячі ворота, знайшов ключі від дверей і відкрив їх. Потім передав телефон мамі, яка то приходила до тями, то знову втрачала свідомість.

"Я пам'ятаю, як закрила дитячі ворота. У наступну хвилину зрозуміла, що прокидаюся, розмовляю з кимось по телефону, а потім в будинку була поліція... синові вдалося підтягнути до воріт дійсно важкий стільчик. Він переліз, дістав ключі... і зміг відкрити вхідні двері", - розповіла жінка і закликала всіх батьків пояснювати дітям, як діяти в екстрених ситуаціях.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі в клінічній лікарні імені Мечникова медики врятували життя 23-річної дівчини. Її госпіталізували з неврологічними розладами вже після того, як зарубіжні лікарі "поставили на ній хрест".

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