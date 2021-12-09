На Закарпатті фельдшер вилізла на дах церкви, щоб врятувати будівельника, який впав з купола

Чоловіка госпіталізували.
На Закарпатті в селі Нове Давидкове Мукачівського району фельдшер підійнялася на дах церкви, щоб врятувати життя 25-річному чоловікові. Будівельник зірвався з купола храму під час ремонтних робіт.
Як повідомили у пресслужбі екстреної медичної допомоги Закарпаття, чоловік впав на дах храму. На місце події приїхала "швидка". Однак медики не могли допомогти йому, так як потерпілий був на даху і було необхідно чекати рятувальників.
Незважаючи на це фельдшер вирішила піднятися на гору. Їй довелося підніматися по вертикальних вузьких сходах, що ведуть на горище храму.
Діставшись до чоловіка, вона зробила йому знеболююче і одягла іммобілізаційний корсет.
"Підніматися було дуже страшно, велика висота, сильний протяг, але я весь час думала про те, що повинна допомогти людині. І страх відступив", - розповіла медик.
Рятувальники спустили будівельника і його госпіталізували.
Нагадаємо, у Дніпрі сталася жахлива трагедія. Там чоловік виштовхав з балкона квартири 20-річну дівчину. Між ними сталася сварка.
Також напередодні у Харкові мати задушила свого дворічного сина і викинулася з вікна. Однак вона вижила і потрапила в реанімацію. Медики кажуть, що життю жінки нічого не загрожує.
Читайте також:
- Не поділили церкву: у селі на Вінниччині на Покров Пресвятої Богородиці побилися віруючі
- У Луцьку п'яний водій збив на смерть священика, якого відлучили від церкви
- Київські медики отримають додаткові премії по 10000 грн: коли чекати
- Прийшли за зарплатою, а пішли з розбитою головою: на Черкащині бізнеследі побила дівчину вазою
- Медики назвали найнебезпечніші симптоми "Омікрона"