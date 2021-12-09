УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Закарпатті фельдшер вилізла на дах церкви, щоб врятувати будівельника, який впав з купола

9 грудня 2021, 20:22

Чоловіка госпіталізували.

false
Медик вилізла на дах / facebook.com/103zakarpat

На Закарпатті в селі Нове Давидкове Мукачівського району фельдшер підійнялася на дах церкви, щоб врятувати життя 25-річному чоловікові. Будівельник зірвався з купола храму під час ремонтних робіт.

Як повідомили у пресслужбі екстреної медичної допомоги Закарпаття, чоловік впав на дах храму. На місце події приїхала "швидка". Однак медики не могли допомогти йому, так як потерпілий був на даху і було необхідно чекати рятувальників.

Незважаючи на це фельдшер вирішила піднятися на гору. Їй довелося підніматися по вертикальних вузьких сходах, що ведуть на горище храму.

Діставшись до чоловіка, вона зробила йому знеболююче і одягла іммобілізаційний корсет.

"Підніматися було дуже страшно, велика висота, сильний протяг, але я весь час думала про те, що повинна допомогти людині. І страх відступив", - розповіла медик.

Реклама

Рятувальники спустили будівельника і його госпіталізували.

false

Нагадаємо, у Дніпрі сталася жахлива трагедія. Там чоловік виштовхав з балкона квартири 20-річну дівчину. Між ними сталася сварка.

Також напередодні у Харкові мати задушила свого дворічного сина і викинулася з вікна. Однак вона вижила і потрапила в реанімацію. Медики кажуть, що життю жінки нічого не загрожує.

Читайте також:

viber
медики швидка допомога Закарпатье Українська православна церква фельдшер
Зараз ви переглядаєте новину «На Закарпатті фельдшер вилізла на дах церкви, щоб врятувати будівельника, який впав з купола». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Грошова удача, міцне здоров'я і щасливі стосунки: 3 знака, яким неймовірно пощастить в Новому році 2022Грошова удача, міцне здоров'я і щасливі стосунки: 3 знака, яким неймовірно пощастить в Новому році 2022 Гороскоп на завтра 10 грудня 2021: Ракам - розчарування, Левам – підступність, Терезам - розставанняГороскоп на завтра 10 грудня 2021: Ракам - розчарування, Левам – підступність, Терезам - розставання Смачна закуска з хрусткою булочкою: готувати всього 10 хвилинСмачна закуска з хрусткою булочкою: готувати всього 10 хвилин Спробуйте приготувати прямо зараз: ці страви привернуть удачу на Новий рік 2022Спробуйте приготувати прямо зараз: ці страви привернуть удачу на Новий рік 2022 В Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголюВ Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголю
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
20:22

На Закарпатті фельдшер вилізла на дах церкви, щоб врятувати будівельника, який впав з купола

19:59

Сергій Сосєдов зробив інтимне зізнання про роман із українським співаком

19:51

Українка з найбільшими вилицями в світі показала себе в 16 років до пластик і філерів

19:43

У МЗС Росії накинулися на ЄС зі звинуваченнями через військову допомогу УкраїніВідео

19:26

Медики назвали найнебезпечніші симптоми "Омікрона"Відео

Реклама
19:26

Католицьке Різдво 2021 - дата, традиції, чи буде вихідний

19:23

Як Байден вмовлятиме Україну відмовитись від частини територіїПогляд

19:07

Гороскоп на завтра 10 грудня 2021: Ракам - розчарування, Левам – підступність, Терезам - розставанняВідео

18:58

В Україні відкриваються ялинкові базари: скільки коштує "пухнаста красуня"

18:55

"Це круто. Це, напевно, єдиний сенс": Руслана заговорила про вагітність і материнствоВідео

18:47

Гороскоп на 2022 рік для Водоліїв: покупка квартири, успіх в грошах і найкращі дніВідео

18:38

Макрон їде в Україну: дипломат назвав дату візиту

18:30

США впровадили санкції проти колишнього глави КСУ і соратника ЯнуковичаВідео

18:20

Неймовірний салат на Новий рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'єВідео

18:01

День святого Миколая: як загадати віщий сон і дізнатися ім'я судженого - магія дня

18:01

Прикмети на 10 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуВідео

18:00

Ірина Білик знялася в пальто на голе тілоВідео

17:42

В Україні "злетіли" ціни на продукти: подорожчав ряд овочівВідео

17:39

Визначили кращого забудовника у 2021 році новости компании

17:26

Замерз, знесилів і боявся людей: киянка прив’язала свого собаку в парку і поїхала за кордон

Реклама
17:20

В Україні стався сильний землетрусВідео

16:51

Романа Цимбалюка викликають до прокуратури Москви за "розпалювання ненависті" до росіян

16:36

Перший пішов: українця посадили у в'язницю за підробку Covid-сертифікатівВідео

16:28

"У капронових колготках і без трусів": фанати висміяли Олю Цибульську за чудернацьке вбрання

16:23

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в ДіїВідео

16:14

Просила відпустити, але він не слухав: на Полтавщині брат зґвалтував молодшу сестру

16:11

"Велике будівництво" на "Миколаївській Рив'єрі": дорога між курортами буде сучасною і екологічною

16:00

Прийшли за зарплатою, а пішли з розбитою головою: на Черкащині бізнеследі побила дівчину вазою

15:54

Магнітні бурі в грудні 2021: як пережити День святого Миколая та РіздвоВідео

15:37

Гороскоп на 2022 рік для Козерогів: успіх в грошах, міцні відносини і найкращі дніВідео

15:36

В Україні рекордно впали ціни на газ для населенняВідео

15:35

Alyona Alyona в кокетливому леопардовому халатику вперше показала обличчя свого бойфренда

15:10

Гроші клієнтів Приватбанку ночами зникають з карт: у банку назвали причину

15:01

У ВР оцінили ініціативу українських айтішників, що рекламують вакцинацію

14:47

Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяВідео

14:45

Ніколи не купуйте їх: що не можна дарувати і приймати на Новий рік 2022Відео

14:32

"Укрзалізниця" піднімає вартість проїзду: ціни на квитки "злетять" з 10 грудняВідео

14:25

Підвали, метро, паркінги: чи вистачить українцям бомбосховищ у разі війни, і в якому вони станіВідео

14:22

Смачні канапе на Новий рік 2022: готувати закуску всього 3 хвилиниВідео

14:10

Заявку потрібно подати до 29 грудня: як отримати "тисячу Зеленського" до кінця 2021 рокуВідео

Реклама
13:56

Для студентів з ОРДЛО та Криму: Верещук запропонувала підвищити стипендію до 6,5 тисяч грн

13:53

У Дніпрі чоловік виштовхнув з балкона 20-річну дівчину

13:37

СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році

13:05

Філіп Кіркоров вважає шлюб з Аллою Пугачовою помилкою, яку він усвідомив занадто пізно

12:43

У Генштабі РФ назвали брехнею плани щодо вторгнення в УкраїнуВідео

12:22

"Велике будівництво" : у Сторожинці на Буковині відбудували зруйнований повінню міст

12:18

"Омікрон" може змінити пандемію коронавірусу - ВООЗВідео

12:16

ДТП на Тернопільщині: людей діставали з понівеченого автобуса, двоє загиблихВідео

11:52

У Києві хотіли зробити велетенське тату свині – зоозахисники забили на сполох

11:37

Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували з дивними симптомами

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти