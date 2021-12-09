На Закарпатті фельдшер вилізла на дах церкви, щоб врятувати будівельника, який впав з купола

Медик вилізла на дах / facebook.com/103zakarpat

На Закарпатті в селі Нове Давидкове Мукачівського району фельдшер підійнялася на дах церкви, щоб врятувати життя 25-річному чоловікові. Будівельник зірвався з купола храму під час ремонтних робіт.

Як повідомили у пресслужбі екстреної медичної допомоги Закарпаття, чоловік впав на дах храму. На місце події приїхала "швидка". Однак медики не могли допомогти йому, так як потерпілий був на даху і було необхідно чекати рятувальників.

Незважаючи на це фельдшер вирішила піднятися на гору. Їй довелося підніматися по вертикальних вузьких сходах, що ведуть на горище храму.

Діставшись до чоловіка, вона зробила йому знеболююче і одягла іммобілізаційний корсет.

"Підніматися було дуже страшно, велика висота, сильний протяг, але я весь час думала про те, що повинна допомогти людині. І страх відступив", - розповіла медик.

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Рятувальники спустили будівельника і його госпіталізували.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася жахлива трагедія. Там чоловік виштовхав з балкона квартири 20-річну дівчину. Між ними сталася сварка.

Також напередодні у Харкові мати задушила свого дворічного сина і викинулася з вікна. Однак вона вижила і потрапила в реанімацію. Медики кажуть, що життю жінки нічого не загрожує.

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