Взяв мотузку і кинувся до ставка: у Кропивницькому чоловік врятував дівчинку, яка провалилася під лід

У ДСНС закликають батьків та педагогів не дозволяти дітям ходити на водойми.
У місті Кропивницький провалилася під лід дівчинка. На щастя, в ситуації швидко зорієнтувався лікар Костянтин Яринич, який взяв мотузку, кинувся до ставка і врятував життя дитини. У цей час до місця інциденту прибули співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій і допомогли з порятунком. У ДСНС закликають батьків не дозволяти дітям ходити на водойми і вчити їх правилам безпеки.
Як повідомляє пресслужба ДСНС України в Кіровоградській області, небезпечна ситуація сталася після обіду 23 грудня. До приміщення гімназії прибігла школярка, яка розповіла про інцидент.
Дівчинка розповіла, що під лід на ставку провалилася дитина
У четвер, 23 грудня, до однієї з гімназій Кропивницького забігла схвильована дівчинка і розповіла про те, що неподалік під лід на ставку провалилася дитина. У навчальному закладі в цей час був лікар і громадський діяч Костянтин Яринич. Він взяв мотузку і кинувся до ставка.
До уваги батьків!
У Державній службі надзвичайних ситуацій закликають батьків і педагогів стежити за дозвіллям дітей, навчати їх правилам безпеки і не пускати на водойми.
"Шановні батьки, педагоги! Слідкуйте за дозвіллям дітей! Вчіть їх правилам безпеки! За жодних обставин не дозволяйте ходити на водойми", - підкреслили у відомстві.
Порятунок дитини
В гімназії зателефонували рятувальникам. В цей час Костянтин зняв одяг і по кризі підповз до дитини та потроху почав витягувати дівчинку зі ставка. Екстрено на місце інциденту прибули і співробітники ДСНС, які допомогли йому врятувати дівчинку.
Стан дівчинки задовільний
Постраждалою виявилася учениця 5-го класу. Її швидко перенесли до гімназії, де зігріли і спробували заспокоїти. Швидка допомога, яка прибула до учбового закладу, доставила дитину до дитячої обласної лікарні. У медзакладі заявили, що стан дівчинки задовільний.
Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області патрульний поліцейський у свій вихідний врятував дитину. До приїзду рятувальників, щоб не втрачати час, він виніс вхідні двері і виніс хлопчика з палаючої квартири.
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