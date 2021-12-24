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Взяв мотузку і кинувся до ставка: у Кропивницькому чоловік врятував дівчинку, яка провалилася під лід

24 грудня 2021, 13:05

У ДСНС закликають батьків та педагогів не дозволяти дітям ходити на водойми.

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Дівчинку швидка забрала до лікарні, її стан задовільний / ГУ ДСНС у Кіровоградській області

У місті Кропивницький провалилася під лід дівчинка. На щастя, в ситуації швидко зорієнтувався лікар Костянтин Яринич, який взяв мотузку, кинувся до ставка і врятував життя дитини. У цей час до місця інциденту прибули співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій і допомогли з порятунком. У ДСНС закликають батьків не дозволяти дітям ходити на водойми і вчити їх правилам безпеки.

Як повідомляє пресслужба ДСНС України в Кіровоградській області, небезпечна ситуація сталася після обіду 23 грудня. До приміщення гімназії прибігла школярка, яка розповіла про інцидент.

Дівчинка розповіла, що під лід на ставку провалилася дитина

У четвер, 23 грудня, до однієї з гімназій Кропивницького забігла схвильована дівчинка і розповіла про те, що неподалік під лід на ставку провалилася дитина. У навчальному закладі в цей час був лікар і громадський діяч Костянтин Яринич. Він взяв мотузку і кинувся до ставка.

До уваги батьків!

У Державній службі надзвичайних ситуацій закликають батьків і педагогів стежити за дозвіллям дітей, навчати їх правилам безпеки і не пускати на водойми.

"Шановні батьки, педагоги! Слідкуйте за дозвіллям дітей! Вчіть їх правилам безпеки! За жодних обставин не дозволяйте ходити на водойми", - підкреслили у відомстві.

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Порятунок дитини

В гімназії зателефонували рятувальникам. В цей час Костянтин зняв одяг і по кризі підповз до дитини та потроху почав витягувати дівчинку зі ставка. Екстрено на місце інциденту прибули і співробітники ДСНС, які допомогли йому врятувати дівчинку.

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Лікар почав потроху витягувати дівчинку зі ставка, йому допомагали рятувальники / ГУ ДСНС у Кіровоградській області
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Костянтин Яринич - лікар і громадський діяч , який врятував дівчинку / ГУ ДСНС у Кіровоградській області

Стан дівчинки задовільний

Постраждалою виявилася учениця 5-го класу. Її швидко перенесли до гімназії, де зігріли і спробували заспокоїти. Швидка допомога, яка прибула до учбового закладу, доставила дитину до дитячої обласної лікарні. У медзакладі заявили, що стан дівчинки задовільний.

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Дівчинці надали першу допомогу та викликали швидку / ГУ ДСНС у Кіровоградській області

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області патрульний поліцейський у свій вихідний врятував дитину. До приїзду рятувальників, щоб не втрачати час, він виніс вхідні двері і виніс хлопчика з палаючої квартири.

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