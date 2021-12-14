У Польщі на вулиці поліцейські врятували від смерті 41-річну українку

Поліція Польщі / Reuters

У Польщі в місті Олава поліцейські врятували життя українки. Жінка раптом знепритомніла і перестала подавати ознаки життя. Як повідомляють у поліції, все сталося ввечері, 12 грудня.

"Жінку без свідомості, що лежала під будинком біля лавки, побачила випадкова перехожа, яка вийшла вигулювати свого собаку. Вона відразу зателефонувала в поліцію", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що жінка без свідомості - українка. Вона не реагувала на зовнішні фактори і дуже скоро у неї почав пропадати пульс, і вона перестала дихати.

Поліцейські терміново почали надавати їй першу медичну допомогу та викликали швидку та рятувальників.

Через кілька хвилин їм вдалося відновити серцево-легеневу діяльність жінки. На місце швидко прибули рятувальники, які і подали жінці кисень.

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"Якби не швидка і професійна допомога правоохоронців, жінку точно б не врятували", - йдеться на сайті поліції.

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Поки невідомо, що стало причиною того, що громадянка України знепритомніла на вулиці.

Раніше ми повідомляли, що в польському селі Пасічник Нижньосілезького воєводства поліцейські поранили 48-річного українця. Один з правоохоронців потрапив йому в ногу, щоб заспокоїти.

Також повідомлялося, що в одному з хостелів в Стараховіце в Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключають, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.

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