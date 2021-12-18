На Донеччині поліцейський героїчно врятував дитину з охопленої вогнем квартири

Врятованого 5-річного хлопчика відвезли до лікарні / Патрульна поліція України

У Сєвєродонецьку Донецької області патрульний поліцейський у свій вихідний врятував дитину – він виніс хлопчика із палаючої квартири.

Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції.

Поліцейський Михайло Бойко саме вийшов на пробіжку, коли йому зателефонувала дружина і повідомила, що у їхньому під’їзді пожежа. Чоловік одразу повернувся до будинку. Схвильовані сусіди розповіли йому, що з палаючої квартири було чути крик і плач дитини.

Патрульний, щоб не гаяти часу, ще до приїзду рятувальників вибив вхідні двері до помешкання, де спалахнув вогонь.

"Відчинивши двері квартири, де була пожежа, Михайло побачив на підлозі непритомного хлопчика. Взявши дитину на руки, він виніс її до під’їзду, де стояли люди. Після цього сусіди повідомили, що у квартирі можуть ще перебувати діти", – йдеться у повідомленні.

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читайте такожУ Хмельницькій області в пожежі живцем згоріли четверо дітейЧоловік повернувся до палаючої квартири. Оскільки приміщення було повністю задимлене і він не міг пересуватися у повний зріст, патрульному довелося повзти підлогою по кімнатах у пошуку дітей.

"Проповзши декілька метрів, Михайло закричав, щоб хтось відгукнувся, але ніякої відповіді не пролунало. Зрозумівши, що більше не може перебувати в приміщенні, через нестачу повітря, патрульний вибіг надвір", – зазначили у поліції.

Врятований хлопчик, який на той момент уже прийшов до тями, розповів, що у квартирі більше нікого немає.

"5-ти річного хлопчика ушпиталили. Наразі він перебуває у лікарні його життю та здоров’ю нічого не загрожує", – додали в поліції.

Нагадаємо, у Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.

Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух в житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали троє людей – їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

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