УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Розбещував рідних дочок": у Дніпрі затримано священика УПЦ МП

6 квітня 2023, 19:29
Священику УПЦ МП тепер загрожує ув'язнення до 8 років, за жорстке поводження з рідними дочками.
Священик УПЦ МП розбещував дочок
Священик УПЦ МП розбещував дочок / Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі затримали священнослужителя одного з храмів Української Православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Як повідомляє Офіс генпрокурора, священик розбещував рідних дочок.

За даними слідства, священик після смерті дружини протягом тривалого часу здійснював розпусні дії щодо двох дочок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними.

відео дня

Дівчата розповіли про це старшому братові, який звернувся в поліцію.

"Правоохоронці затримали священика. Після проведення слідчих заходів та допиту дітей з використанням "зеленої кімнати" була підтверджена інформація про вчинення розпусних дій", - йдеться в повідомленні.

Затриманий священик
Затриманий священик / Дніпропетровська обласна прокуратура

Священнослужителю оголосили про підозру за фактом розбещення неповнолітніх (ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає ув'язнення від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років або без такого.

Прокурор направив до суду клопотання про утримання священика під вартою. В даний час діти знаходяться під наглядом лікарів.

Скандал навколо Києво-Печерської Лаври

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що мова не йде про закриття монастиря в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде древній слов'янський і український. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він підкреслив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

У день, коли представники УПЦ МП повинні були покинути Києво-Печерську Лавру, 29 березня, віруючі і ченці Московського патріархату влаштовували суперечки з правоохоронцями та активістами.

30 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками в будинок митрополита Павла, відомого під прізвиськом "Паша-Мерседес". Там правоохоронці знайшли цінні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла. Служба безпеки України офіційно повідомила про підозру митрополиту Павлу.

Читайте також:

новини Дніпра священик УПЦ МП
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:34

Андрій Бєдняков зворушливо звернувся до матері в річницю її смерті: "Скоро приїду..."

19:29

"Розбещував рідних дочок": у Дніпрі затримано священика УПЦ МПВідео

19:20

Чому не телефонує Сі ЦзіньпінПогляд

18:59

Характер за формою нігтів: манікюр розповість про приховані якості людини

18:50

"Путін хоче ліквідувати Зеленського": Данілов розкрив справжні плани КремляВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:25

Дружина постійно труїла свого чоловіка, щоб той страждав: чоловік цікавим способом викрив її в цьому

17:58

"Я не можу допомагати військовим": Лорак оскандалилася новим інтерв'ю в РосіїВідео

17:55

"Рівень загрози дуже високий": Гуменюк попередила про можливу підготовку точкових ракетних ударів РФВідео

17:29

Чим прикрасити паску в домашніх умовах: 3 простих і незвичайних способиВідео

Реклама
17:13

Вдарить мороз і влаштує ковзанку: українців попередили про небезпечні метеоявищаВідео

17:10

Ціни почали скачки: експерт спрогнозував, як подорожчають продукти до ВеликодняВідео

17:08

МОЗ за підтримки Favbet готує рекомендації із запобігання ігровій залежності реклама

17:07

Потрібно знайти жабу за 5 секунд: з завданням впорається лише 1% людейВідео

16:56

"Звести в одну купу і знищити": Лукашенко зробив заяву про ядерну зброюВідео

16:42

Лідер Китаю Сі Цзіньпін готовий зателефонувати Зеленському - французький дипломат

16:41

Як зробити найсмачніший твердий сир за 15 хвилин: простий фокус з двома інгредієнтамиВідео

16:35

Діма Коляденко зізнався Ірині Білик у коханні на тлі чуток про возз'єднання

16:33

Хочуть усиновити трьох: ветеран ВПС закохався і "одружився" на чат-боті з мобільного додатку

16:05

Данілов - про контрнаступ ЗСУ: події будуть не на користь Росії, там вже дуже хвилюютьсяВідео

15:59

Швидкий делікатес на Великдень 2023: рецепт листкового салату, за вуха не відтягнутиВідео

Реклама
15:31

Діамантові сяючі писанки на Великдень: як пофарбувати яйця виномВідео

15:08

Суд прийняв рішення: Остап Ступка заарештований за п'яне ДТПВідео

15:07

Навіщо носити в кишені лавровий лист: гроші попливуть просто в руки

15:00

Чи можна посадити авокадо у дворі: міф чи реальністьВідео

14:57

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь відверто висловився про війну в Україні і закликав РФ до переговорівВідео

14:56

Юрій Горбунов відверто розповів про спілкування з колишнім чоловіком ОсадчоїВідео

14:55

Шалене везіння і тотальна удача вже стукають у двері: яким знакам зодіаку чекати сюрпризів у квітніВідео

14:53

Працювала прибиральницею і потрапила в секту: як зараз виглядає Гюльчатай з "Білого сонця пустелі"

14:51

Парламент Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТОВідео

14:47

Argentem Creek Partners не полишає спроб здійснити рейдерське захоплення терміналу в Одесі актуально

14:42

Росіяни накинулися на Басту і вимагають скасувати його концерти за слова про війнуВідео

14:25

Дружина Тищенка шокувала мінімальними параметрами

14:22

Загадка, яка під силу лише геніям: потрібно за 7 секунд знайти меч гладіатора на картинці

14:00

Путіна огорнув страх, він всіх боїться і не вилазить з бункера - ДаніловВідео

13:56

Ломаченко розтікся в підлабузництві УПЦ МП і отримав лайк від УсикаВідео

13:53

"Це просто дно і брехня": переможниця "Холостяка" жорстко вивела Топольського на чисту водуВідео

13:30

Де зберігати гроші вдома по феншуй: 3 місця, які їх примножать

13:20

"Олігархи Путіна - навіть не держателі общака": журналіст оцінив вплив оточення диктатораВідео

13:14

"Всім колишнім бажаю класного життя, він не виключення": Христина Остапчук прокоментувала розлученняВідео

12:56

"Його розірвуть": Путін не віддасть владу, поки здатний функціонувати - журналістВідео

Реклама
12:44

"Топалови жорстко б'ють": Тодоренко хоче втекти з Росії, але боїться свекраВідео

12:21

Плани Китаю щодо Тайваню: у ФБР заявили, що Пекін виніс урок з війни в УкраїніВідео

12:12

Брітні Спірс розбурхала фанатів, станцювавши зі спітнілими грудьми в тісній сукніВідео

12:07

Журналіст пояснив, чому пропагандисти РФ насправді заговорили про поразку у війніВідео

12:06

Світ навиворіт - Колумбія: у новому випуску покажуть перегони на тарантасах та залаштунки кориди

12:04

Суворий "епілятор" Нева і не тільки: як жінки в СРСР позбувалися від рослинності на тілі

11:58

Favbet Foundation передав спецпідрозділу ЗСУ позашляховик Nissan

11:50

У Лорак запитали, за скільки вона готова продати свого бойфренда, якого вона любить, як і Батьківщину

11:43

Пробач, прощавай: топ-5 знаків зодіаку, які йдуть від коханих назавжди

11:35

"Дні дон-дону полічені": астролог Влад Росс передбачив близьку смерть КадироваВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти