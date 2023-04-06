"Розбещував рідних дочок": у Дніпрі затримано священика УПЦ МП

Священику УПЦ МП тепер загрожує ув'язнення до 8 років, за жорстке поводження з рідними дочками.

Священик УПЦ МП розбещував дочок / Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі затримали священнослужителя одного з храмів Української Православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Як повідомляє Офіс генпрокурора, священик розбещував рідних дочок.

За даними слідства, священик після смерті дружини протягом тривалого часу здійснював розпусні дії щодо двох дочок 13 і 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними.

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Дівчата розповіли про це старшому братові, який звернувся в поліцію.

"Правоохоронці затримали священика. Після проведення слідчих заходів та допиту дітей з використанням "зеленої кімнати" була підтверджена інформація про вчинення розпусних дій", - йдеться в повідомленні.

Затриманий священик / Дніпропетровська обласна прокуратура

Священнослужителю оголосили про підозру за фактом розбещення неповнолітніх (ч.2 ст. 156 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає ув'язнення від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років або без такого.

Прокурор направив до суду клопотання про утримання священика під вартою. В даний час діти знаходяться під наглядом лікарів.

Скандал навколо Києво-Печерської Лаври

10 березня 2023 року стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року, в результаті чого з Києво-Печерської Лаври в першу чергу має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП).

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з Лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що мова не йде про закриття монастиря в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, а мовою богослужіння буде древній слов'янський і український. Епіфаній пояснив, хто з братії зможе залишитися в Лаврі. Він підкреслив, що залишитися можуть ті, хто відкине беззаконну владу Москви.

У день, коли представники УПЦ МП повинні були покинути Києво-Печерську Лавру, 29 березня, віруючі і ченці Московського патріархату влаштовували суперечки з правоохоронцями та активістами.

30 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", а управління майном заповідника перейшло до держави.

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками в будинок митрополита Павла, відомого під прізвиськом "Паша-Мерседес". Там правоохоронці знайшли цінні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла. Служба безпеки України офіційно повідомила про підозру митрополиту Павлу.

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