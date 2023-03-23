"Розіб'є немовлят об камінь": священник з РФ розповів окупантам, як вбивати українських дітей

Російський священник цинічно заявив, що український народ нібито збився з "шляху істинного".

Священик благословив окупантів на вбивства дітей / колаж фото Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупанти продовжують воювати проти України, вбивати мирних людей, в тому числі і дітей. Російські священники не соромляться благословляти окупантів на таке і навіть шокують словами, які церковники їм говорять.

В Мережі поширюється відео, на якому чути, як священник Російської православної церкви говорить про те, що український народ нібито "збився зі шляху істинного". Також російський поп зачитує жахливі рядки одного псалома.

"Блаженний той, хто візьме немовлят твоїх і розіб'є об камінь", - каже священник.

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Священик благословив окупантів на вбивства дітей / скріншот з відео

Підтримка патріархом Кирилом війни РФ проти України

Нагадаємо, російський патріарх Кирило активно підтримує війну Росії проти України. Раніше він активно закликав вбивати українців. Дії російського диктатора Путіна він виправдовував, зокрема, тим, що нібито "позиція НАТО могла спровокувати країну-агресорку РФ на війну".

Пізніше російський патріарх Кирило Гундяєв цинічно заявив, що росіяни та українці є "одним народом", у якому відбувся "політичний розкол". Він похвалив російську церкву за те, що вона нібито "робить все, щоб українці та росіяни не стали ворогами".

Після цього патріарх Кирило погрожував усьому світу. Він цинічно заявив, що настане кінець світу, якщо хтось буде намагатися знищити РФ. Йому здалося, що нині під загрозою перебуває "весь людський рід".

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