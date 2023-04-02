У Хмельницькому в церкві священники УПЦ УП побили військового

Захисник прийшов до храму, щоб запитати вірян, скільки ще людей повинно загинути, щоб вони припинили ходити у церкви МП. За це священники накинулися на нього.

Священники накинулися на військового у церкві Хмельницького/ скрін

У місті Хмельницький в церкві УПЦ ПМ священники накинулися на українського військовослужбовця і скрутили його за "незручне запитання".

Про це повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик у Facebook. Він виклав відео нападу на військового і пояснив, що на бійця накинулися за запитання "Скільки ще людей повинно загинути, щоб віряни не ходили у храми УПЦ МП?".

"На відео військовий Артур Ананьєв, який з початку повномасштабки добровольцем пішов на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму. Коли вся країна спостерігає за ситуацією в Лаврі, він САМ пішов в московський храм щоб поставити запитання "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?", – написав місцевий депутат.

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Також він зазначив, що коли приїхали поліцейські, вони не чіпали священників, а натомість затримали військовослужбовця за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Священники накинулися на військового у церкві Хмельницького/ скрін

Священники накинулися на військового у церкві Хмельницького/ скрін

Справа пропутінського митрополита Павла

1 квітня співробітники СБУ прийшли з обшуками до будинку митрополита Павла, відомого під прізвиськом "Паша-Мерседес". Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Йому повідомили про підозру за статтями "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "Виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Також СБУ опублікувала телефонні розмови, на яких чути, що митрополит Павло радіє окупації Херсона, говорить про те, що Україна сама спровокувала війну. Також він каже, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

У суботу, 1 квітня, митрополиту Павлу намагалися обрати запобіжний захід у Шевченківському суді Києва. Але його захист запросив про відвід судді. У цьому запиті було відмовлено. Після цього засідання довелося перенести на понеділок, 3 квітня, тому що митрополит поскаржився на погане самопочуття.

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