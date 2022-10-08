Руйнування планів окупантів: у ЗСУ оцінили "бавовну" на Кримському мосту

Обвалення на Кримському мосту / скріншот

У Збройних силах України відреагували на повідомлення про вибух, пожежу та обвалення на Кримському мосту.

Українських військових повністю влаштовує ситуація, яка склалася сьогодні з Кримським мостом, підкреслила глава Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу.

За її словами, українські захисники продовжують руйнувати плани російських окупантів з підтягування резервів на південь.

"Те, що вони не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема і залізничний маршрут, нас цілком влаштовує", - додала Гуменюк.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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