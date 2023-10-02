Роззброєння Росії затягнеться на роки: експерт пояснив, як Захід "денацифікує" РФ

Захід все ще не готовий до сценарію, коли Росія розвалиться на окремі держави-республіки, вважає Гончар.

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Росія повинна розвалитися на незалежні республіки / Колаж Главред, фото скріншот з відео, pixabay

Роззброєння Росії розраховано на роки. Так само, як договори про обмеження стратегічних ядерних озброєнь, розповів в інтерв'ю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Він допускає, що розмови з цього приводу на Заході вже можуть бути.

"Очевидно, що момент переляку ще не настав, і кожен думає, як перехитрити іншого. Можливо, зараз і тривають розмови на цю тему, але вони не виходять в публічну площину. Мова зараз йде про постановку питання, адже у багатьох на Заході навіть викликає нервовий напад. Мовляв, путінський режим все контролює, але можливі різні наслідки цього контролю", - відповів Гончар. відео дня

На його думку, багато в чому Білий дім ставиться за принципом "страуса, який ховає голову, або як у фільмі "Не дивіться вгору".

"Мовляв, нехай буде, як є, не беручи до уваги, що ситуація зазнала змін, коли Росія вдалася до агресії проти України", - висловився експерт.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював Енергетичні Програми та Київське представництво "Номос-енергія" аналітичного центру "Номос", а в 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книг і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року-член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова і Центру дослідження Росії.

Розвал Росії

Україна неодноразово стверджувала, що кращим результатом війни з Росією буде її розвал.

На думку експертів, запустити розпад Росії можуть кілька процесів - зокрема, економічний (через зростаючий тиск санкцій). Однак Європа до цього ще не готова.

Втім, розслаблятися не варто. Як розповів раніше військовий аналітик Роман Світан, навіть після "фрагментації" РФ на низку республік, війна може тривати ще років 10.

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