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Нова траса на півдні: РФ будує дорогу через захоплену територію України

Олексій Тесля
2 жовтня 2023, 17:22 оновлено 2 жовтня, 17:25
Нова дорога на окупованих територіях простягнеться далеко від населених пунктів.
Війська РФ
РФ прокладає нову дорогу на окупованих територіях України / Колаж: Главред, Фото: скріншот Planet Labs , mil.ru

Російські окупанти розпочали будівництво нової дороги на окупованих територіях України.

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані Planet Labs, пише Радіо Свобода.

РФ будує нову автодорогу з Ростова до Маріуполя на захоплених територіях України.

відео дня

Нова дорога простягнеться далеко від населених пунктів – ймовірно, через складнощі, які можуть викликати розширення наявної дороги.

Дивіться відео - РФ будує нову дорогу на захопленому півдні України:

Screenshot
Окупанти будують нову дорогу на захоплених територіях / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче прокласти залізницю до Маріуполя, Волноваху і Донецьк. Побудувавши залізницю з прямим сполученням, окупанти хочуть "вирішити всі питання військової та цивільної логістики".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Маріуполі ліквідували 14 військових-росіян. Отрута найчастіше потрапляє в організм через їжу або напої, але може вбити людину і через дотик до поверхні.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі партизани спалили базу окупантів. Про спалену базу окупантів повідомив радник мера Маріуполя. Внаслідок підпалу бази російських загарбників серед окупантів є потерпілі, також було знищено ворожу техніку.

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новини Маріуполя війна Росії та України
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