Нова траса на півдні: РФ будує дорогу через захоплену територію України

Російські окупанти розпочали будівництво нової дороги на окупованих територіях України.
Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані Planet Labs, пише Радіо Свобода.
РФ будує нову автодорогу з Ростова до Маріуполя на захоплених територіях України.
Нова дорога простягнеться далеко від населених пунктів – ймовірно, через складнощі, які можуть викликати розширення наявної дороги.
Дивіться відео - РФ будує нову дорогу на захопленому півдні України:
Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче прокласти залізницю до Маріуполя, Волноваху і Донецьк. Побудувавши залізницю з прямим сполученням, окупанти хочуть "вирішити всі питання військової та цивільної логістики".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Маріуполі ліквідували 14 військових-росіян. Отрута найчастіше потрапляє в організм через їжу або напої, але може вбити людину і через дотик до поверхні.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі партизани спалили базу окупантів. Про спалену базу окупантів повідомив радник мера Маріуполя. Внаслідок підпалу бази російських загарбників серед окупантів є потерпілі, також було знищено ворожу техніку.
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