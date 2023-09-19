"Україна знає, хто керує": Данілов заявив, що в Росії назріває заколот

Росія розпадеться. Це станеться обов'язково за нашого життя. І жодна сила зупинити це не зможе.

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Олексій Данілов вважає, що на РФ чекає фрагментація / Колаж: Главред, фото: РНБО, depositphotos.com/ua

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що другого походу на Москву за прикладом заколоту "вагнерівців" не буде. При цьому в Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації РФ.

За словами Данілова, Україна знає, хто керує заколотом і як це відбувається, передає Укрінформ.

"Я думаю, що це вже буде не похід. Згадаймо, як в серпні 1991 року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і "угруповання ГКЧП", як це було в 1991 році, воно там вже зріє і вони вже там кучкуються, це достеменно відомий факт. І ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається", - сказав Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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Секретар РНБО вважає, що черговий заколот в РФ - "це питання короткого проміжку часу".

"Який це буде час, подивимося, але процеси запущені. І те, що щодо Кадирова (важка хвороба Рамзана Кадирова, - ред.) - це один з факторів, які так само впливатимуть на ці процеси", - сказав Данілов.

Відповідаючи на запитання, чи готові міжнародні партнери до того, що Росія розпадеться, Данілов сказав, що на розвал РФ впливати вже ніхто не зможе.

"Багато хто усвідомлює, але деякі вважають, що цей процес можна контролювати і можна допустити такі речі, які не дозволять Росії розпастися. Я можу сказати, що на це вже впливати ніхто не зможе, Росія змушена буде фрагментуватися і це станеться обов'язково за нашого життя. І ніяка сила зупинити це не зможе, тому що це історичний процес", - резюмував секретар РНБО.

Розвал РФ - прогнози

До розпаду країни-агресора Росії ще поки далеко, але набагато ближче і ймовірніше виглядає початок її занепаду. Якщо почнеться занепад, це може мати ланцюгову реакцію та привести до серйозніших наслідків для РФ. Радикальні сценарії в Росії можуть втілитися в життя при одному сценарії – якщо соціальні проблеми накладуться на економічні. Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Експерт з питань міжнародної безпеки, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Іжак вважає, що ніхто в світі станом на зараз не підштовхує країну-агресора Росію до розпаду, тому що інші держави бояться ризиків, які цей процес може за собою потягнути, і не хочуть брати на себе таку відповідальність.

Удари по Москві демонструють слабкі сторони столиці держави-окупанта Росії та прорахунки Кремля. Вертикаль влади Путіна починає розсипатися, однак очікування розпаду держави поки передчасні. Розвал РФ відбудеться миттєво, все залежить від прихованих дій політичних фігур всередині кремлівського режиму. Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

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