Європа боїться розпаду РФ: названо ідеальний для Заходу сценарій закінчення війни

Розпад Росії загрожує, в тому числі, відділенням окремих територій під протекторат КНР, а також хвилею біженців.

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Захід влаштовує нинішня Росія з її ресурсами / Колаж Главред, фото pixabay

Захід боїться розпаду Росії, бо тоді зламаються механізми постачання ресурсів. Головна мета американських і європейських санкцій щодо нафти й газу в тому, щоб Росія отримала менше маржі, але щоб її нафта і газ все одно надходили на ринок, пояснив в інтерв'ю Главреду публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

Нафта з РФ, хоча і йде замість Європи в Індію або Китай, фізично все одно надходить на ринок.

"Відповідно, Росія отримує менше доходів, але ціни на нафту залишаються досить низькими", - сказав Богданов.

Те саме і з російським зерном.

Ідеальний сценарій для Заходу, вказав Богданов, - це той, за якого Росія зберігається, демократизується, дрейфує від Китаю, стає відносно цивілізованою.

"Так, ми в Україні можемо вважати, що це, з одного боку, наївна віра, як і в 1991 році. З іншого боку, у нас зараз викривлення, і ми всі негативні і антилюдські риси росіян гіперболізуємо. А західні політики, чим далі вони від кордону, тим досить прагматичніше на це дивляться. Вони думають: "Ну, окей, Росія повинна програти, але не повинна розпастися, тому що, якщо чесно, ми цього дуже боїмося", - відповів експерт.

Крім того, розвал Росії загрожує відділення багатого на нафту Сибіру під протекцію Китаю і біженцями, які, на думку публіциста, хлинуть в Україну.

"Їх (Європи - Главред) план досі, я так розумію, в тому, що Росія відповзе, тому що так всім буде краще. Тому що під час повоєнного відновлення Захід буде або концентруватися на тому, щоб відновити Україну, навести тут порядок, приборкати корупцію і зробити нас трохи розумнішими у плані реформ і розвитку, або він буде концентрувати свої зусилля на тому, щоб те, що утворилося в Росії, не залило наслідками весь європейський континент і багатьох інших", - пояснив Богданов.

Хто такий Юрій Богданов Юрій Богданов-блогер, аналітик, фахівець зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Розпад Росії

Серед західних політиків і експертів почастішали розмови про можливий розпад Росії після збройного заколоту Пригожина і низкою військових поразок окупантів в Україні.

Хоча в Україні називають розпад Росії однією з ключових умов перемоги над агресором, багато експертів сумніваються, що Захід влаштує такий результат війни.

На думку аналітика Олексія Іжака, держави бояться ризиків, які цей процес може за собою потягнути, і не хочуть брати на себе таку відповідальність.

Інші експерти, в тому числі керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, впевнені, що Росію може приборкати громадянська війна.

Водночас експерт Юрій Богданов сумнівається в одному - що процес розпаду РФ запустять санкції. Він зазначив, що Росія здатна підлаштовуватися під будь-яку кризу.

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