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Росія масово стягує нові підрозділи й техніку: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

Юлія Куришко
2 жовтня 2023, 17:58 оновлено 2 жовтня, 18:07
Мар'їнка - це фактично тил до Вугледара, де свого часу елітні війська країни-агресорки втратили значну кількість живої сили, зазначив Штупун.
Росія масово стягує нові підрозділи й техніку: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок
Ситуація на Мар'їнському напрямку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 59 ОМПБр

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Сході України точаться запеклі бої. Зокрема, на Мар'їнський напрямок росіяни стягують нові підрозділи й техніку та продовжують безуспішні штурми.

"Мар'їнка - це фактично тил до Вугледара, де свого часу елітні війська країни-агресорки втратили значну кількість живою сили й техніки, намагаючись прорватися у місто. У Мар'їнку ворог б'ється ще з 2014 року. Впродовж минулої доби біля Мар'їнки було зафіксовано 11 атак. Зокрема, російські війська здійснили невдалу атаку по околицях Мар'їнки та Новомихайлівки. Зараз щодня фіксуємо атаки. Мета російських загарбників - повністю захопити Луганську та Донецьку області", - сказав Штупун для 24 Каналу.

Він повідомив, що окупанти женуть на Мар'їнський напрямок мотострільців і підрозділи "Шторм-Z". Якщо проводити аналогію з Другою світовою війною, то "Шторм-Z" - це щось подібне на штрафбат, пояснив він.

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Ситуація на фронті

Нагадаємо, що РФ стягнула ударний кулак і готує штурм. Олег Жданов повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація частково стабілізувалася - зараз росіяни припинили атакуючі дії. Однак окупанти збирають сили для спроби нового наступу.

РФ намагається повернути втрачені позиції. Окупанти намагалися відновити втрачене становище біля Авдіївки, тиснути на Мар'їнку і поліпшити становище в районі Вербового, Новоселівки і Степового в Запорізькій області.

Під Бахмутом розгортаються ключові події. Окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових на південному фланзі, щоб відбити втрачені позиції.

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