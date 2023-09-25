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Війна з Росією може тривати ще 10 років: Світан приголомшив прогнозом

Яна Ставська
25 вересня 2023, 21:26 оновлено 25 вересня, 21:29
Українські війська далі держкордону рухатися не будуть, впевнений Світан. Україні необхідно дочекатися розпаду Росії.
ВСУ
ЗСУ доведеться воювати з державами, які виникнуть на руїнах розірваної РФ / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Українські військові можуть вийти на держкордон 1991 року вже в 2024 році - навесні або восени, але бойові дії тоді не завершаться, розповів військовий експерт Роман Світан у ході чату на Главреді.

Однак Світан не виключає, що інтенсивність боїв буде змінною. Але вести бойові дії ЗСУ однозначно будуть до виходу на державний кордон.

"Виходячи з тієї динаміки поставок і появи нової номенклатури, яка зараз є, можна прогнозувати вихід на держкордон зі знищенням російської армії в наступному році, до кінця літа або початку осені. Це цілком можливо. А ось повністю бойові дії закінчаться вже після того, коли Російська імперія розвалиться на складові її національні кластери", - сказав експерт.

Світан впевнений, що саме національні кластери розірвуть Росію, як свого часу республіки розірвали Радянський Союз, усвідомивши свою ідентичність і створивши свою державність. Цей процес триватиме років 10.

"З 2014-го по 2024 рік бойові дії йшли і йдуть на нашій території, а ось наступні десять років бойові дії будуть вестися вже на території противника. Але ми рухатися не будемо, застигнемо на нашому кордоні, зміцнюючи його, але створюючи певну буферну зону на 150-200 км на території РФ, щоб можна було контролювати цю демілітаризовану зону на схід від нашого кордону", - додав він.

Дивіться відео - чат з Романом Світаном на Главреді:

Державні утворення, на які розпадатиметься Російська Федерація, ще ділитимуть між собою кордони років десять.

"Цей поділ і ці бойові дії на їхніх кордонах будуть докочуватися і до нашого держкордону. І нам потрібно буде утримувати це, не впускати всередину країни, але це вже буде набагато легше. Інтенсивність бойових дій буде приблизно така ж, як була свого часу на Донбасі на 400 км фронту", - відповів експерт.

За словами Світана, бої ще йтимуть на кордоні України і Росії або тих держав, які утворюються на її місці.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Росія підтягує резерви на Мелітопольський напрямок через високі втрати своїх солдатів у "м'ясних" штурмах. Також ЗС РФ ведуть безглузді бої за вже звільнені Україною населені пункти.

В цілому, просування ЗСУ на Таврійському напрямку йде "потихеньку". Вчора, 24 вересня, в зоні "Таврії" ворог намагався прорватися в районах Сєвєрного та Авдіївки. Тривала потужна контрбатарейна боротьба і виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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